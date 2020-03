Voortbestaan kleinere F1-teams in 'acuut gevaar'

Formule 1-eigenaar Liberty Media moet opstaan om kleinere privé-teams als Williams en Racing Point de komende periode financieel de hand boven het hoofd te houden. Dat stelt David Richards, hoofd van Motorsport UK, in gesprek met Press Association. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus is niet alleen voor de gezondheid een ramp, maar zal ook economisch gezien verregaande consequenties hebben.

De Formule 1 ligt compleet stil en daardoor vallen belangrijke inkomsten voor de teams weg. Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing kunnen zulke klappen nog wel opvangen doordat zij zich gesteund weten door grote multinationals, maar een team als Williams moet het echt van het racen hebben. En met slechts tien teams op de grid kan de Formule 1 het zich niet veroorloven om het veld verder uit te laten dunnen.

Richards legt uit: "Veel zal afhangen van de manier waarop de Formule 1 deze crisis te lijf gaat. Ze kunnen het zich niet veroorloven om teams kwijt te raken, dat zou een ramp zijn voor de sport. Bernie Ecclestone zorgde er in moeilijke tijden altijd voor dat hij rekening hield met de kleinere renstallen en ik kan alleen maar hopen dat Liberty Media ook beseft dat dit noodzakelijk is."

"Over de grote teams maak ik me geen zorgen, zij overleven het wel. Er bestaat echter een acuut gevaar dat kleinere teams als Williams en Racing Point zwaar in de problemen komen. Er zullen autosportbedrijven zijn bij wie de middelen ontbreken om deze periode door te komen. Voor deze teams is het echt een enorme uitdaging om het hoofd boven water te houden."