Claire Williams claimt sexisme achter teamkritiek

Claire Williams beweert dat de kritiek waarop ze het team runt te wijten is aan seksisme. Williams, opgericht door Claire's vader Sir Frank Williams, eindigde als laatste in het kampioenschap voor constructeurs in 2019. Williams-coureur George Russell heeft toegegeven dat de 2020-auto dit jaar ook de langzaamste zal zijn.

"We bevinden ons ongetwijfeld in een betere positie", zei Russell, die vorig jaar debuteerde en in 2020 nog steeds voor Williams zal racen. "Maar realistisch gezien hebben we nog steeds de langzaamste auto."

Niet de schuld van Claire Williams

Claire Williams zegt echter dat dit niet haar schuld is. "Zodra je niet succesvol bent, zijn er mensen die zeggen dat ik een vrouw ben. Er was zelfs iemand die tegen mij zei dat veel mensen in de paddock denken dat het team slecht begon te draaien toen ik zwanger werd en een baby kreeg. Hoe durven ze", voegde Williams eraan toe.

"Mag ik geen kind omdat ik een vrouw ben die een Formule 1-team runt? Het is een schandelijke houding en een houding uit de 19e eeuw."