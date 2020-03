Williams: "We hebben duidelijk een stap vooruit gemaakt"

Claire Williams is ervan overtuigd dat haar team deze winter stappen heeft gezet na het moeilijke seizoen in 2019. Bij de wintertests was het team uit Grove de afgelopen weken sterker dan de vorige testwinter, toen de auto laat op het circuit arriveerde.

Dit jaar was het echter de eerste auto op het circuit in Barcelona toen de groene vlag viel op de openingsdag van het wintertest in Barcelona. De FW43 heeft gedurende de twee weken een aantal momenten met pech gehad. De problemen hadden verband met de Mercedes-motor. Alsnog reed het team 737 ronden tijdens de zes testdagen in Barcelona.

In 2019 reed Williams consequent vast aan de achterkant van het veld, maar het team hoopt dat in 2020 de situatie zal omkeren. Teambaas Claire Williams zei op de laatste testdag afgelopen week: "Ik voel me een stuk gelukkiger, waarschijnlijk zal dat voor niemand als een verrassing komen. We hebben absoluut een stap vooruit gezet, maar dat komt door veel hard werk dat iedereen in het team de afgelopen 12 maanden heeft gedaan om ervoor te zorgen we deze stap konden maken."

Doelstelling 2020 is duidelijke vooruitgang boeken

Williams bevestigde dat er nog veel werk te doen is om het team terug te brengen naar waar het wil zijn. Voor 2020 stelt Claire Williams dat ze duidelijke vooruitgang wil zien, maar zegt dat het testprogramma dit jaar vergeleken met 12 maanden geleden laat zien dat het een stap vooruit heeft gemaakt.

"We weten allemaal dat we nog heel wat hard werk te doen hebben om onze ultieme doelen te bereiken, namelijk om Williams terug te brengen naar waar we het willen zien." Dat zijn podia en overwinningen, maar die realiteit is ver weg.

“Dit jaar is het doel om duidelijke vooruitgang te boeken. Alleen al het testen en het bereiken van wat we de afgelopen dagen in Barcelona hebben gedaan, toont de stap in die richting. We moeten naar Melbourne gaan om te zien waar we echt op de grid staan."