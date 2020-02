Haas komt vier tienden tekort volgens eigen berekeningen

Het team van Haas eindigde afgelopen jaar als negende in de stand bij de constructeurs. Geen uitslag om trots op te zijn en dat weet het Amerikaanse team maar al te goed. Alleen het team van Williams eindigde onder het team van Haas. Teambaas Gunther Steiner hoopt dit jaar een beter seizoen te kunnen draaien, echter zijn de vooruitzichten nog niet florissant te noemen.

Tijdens de eerste testdag deze week reed Kevin Magnussen 106 ronden en de 14e tijd op ruim 1.4 seconden achterstand van de snelste tijd. Romain Grosjean reed op de tweede testdag 158 ronden en de 11e tijd, eveneens op 1.4 seconden achterstand. Op de derde testdag reed Grosjean in de ochtend en Magnussen in de middag. De Fransman kwam tot 48 rondjes op 2.6 seconden achterstand terwijl Magnussen slechts vier rondjes kon rijden door een kapotte velg, met als gevolg een kapotte achterband en een beschadigde vloer.

Het mag duidelijk zijn dat Haas vooralsnog geen vooruitgang heeft geboekt. Een bron binnen het team vertelde aan onze redactie: "Het ziet er niet goed uit op het moment. We hebben volgens onze eigen berekeningen 40 punten achterstand op de modellen die we hadden berekend en waar we zouden moeten staan. In onze modellen staan 40 punten in verhouding tot ongeveer 4 tienden. Dat betekent dat we 4 tienden langzamer zijn dan we vooraf verwacht hadden."

"Komende week zullen alle teams flinke updates meebrengen. Het is afwachten wat het ons zal opleveren en of het team in de fabriek de problemen op korte termijn weet op te lossen."

Een collega in de media keek hier echter nuchter naar en zei met een lach: "Op zich hoeft die 40 punten geen probleem te zijn, als de concurrentie er 50 achter ligt dan heb je nog altijd 10 punten voorsprong, maar daar lijkt het op dit moment niet op."