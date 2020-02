Update vanuit Barcelona: teams bouwen op, Verstappen krijgt twee testdagen

Woensdag barsten de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen echt los met de eerste dag van de wintertests op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In de aanloop naar dat moment brengt GPToday.net het laatste nieuws uit Barcelona.

Verstappen test ook op vrijdag

Voor het weekend kon GPToday.net al onthullen dat Max Verstappen de eerste testdag voor Red Bull Racing voor zijn rekening gaat nemen. Inmiddels is ook duidelijk dat de Nederlander de derde en laatste dag van de eerste testweek in de auto zit. De vrijdag moet hij echter wel delen met Alexander Albon. Max Verstappen rijdt in de ochtend, terwijl Alexander Albon in de middag zal testen.

De eerste testdagen zullen vooral draaien om het maken van zoveel mogelijk kilometers en daarbij zoveel mogelijk kinderziektes te verhelpen. Op de vrijdag gaat Red Bull Racing mogelijk, op de tweede dag dat Verstappen achter het stuur zit, al aan de slag met de eerste racesimulaties. De race-engineers van het Oostenrijkse team zijn daar waarschijnlijk ook al bij aanwezig.

Teams nemen race-motorhomes mee

Tijdens de Europese races op de Formule 1-kalender pakken de teams altijd uit met enorme motorhomes en hospitality units om gasten en teamleden te ontvangen. Tijdens de wintertests nemen de teams vaak een kleinere of oudere versie mee, maar met die trend lijken Red Bull Racing, Ferrari en McLaren in ieder geval te breken. Het Oostenrijkse team heeft het Holzhaus meegenomen naar Barcelona, terwijl ook Ferrari en McLaren uitpakken met hun reguliere motorhomes.

Eerste teams en coureurs al aanwezig

Hoewel de wintertests woensdag pas beginnen, zijn de teams dus al druk in de weer met de voorbereidingen op de tests. Daarnaast maakten vandaag liefst drie teams gebruik van hun eerste van twee filmdagen die ze gedurende het seizoen mogen inzetten. Renault opende vandaag de dag met de R.S.20, die nog altijd niet officieel gepresenteerd is. Even later verschenen ook Williams en Haas F1 op de baan met respectievelijk de FW43 en de VF-20.

Gisteren liet McLaren Carlos Sainz en Lando Norris alvast proeven aan het echte werk door ze allebei een aantal ronden over het Circuit de Barcelona-Catalunya te laten rijden voor de filmdag. Voor Renault stapte Esteban Ocon in de bolide, bij Williams reed George Russell en Haas F1 liet Romain Grosjean in actie komen. Ook Sebastian Vettel werd vandaag al op het circuit gesignaleerd.

Goede weersomstandigheden in Barcelona

De Formule 1 gaat qua weer een mooie eerste testweek tegemoet. Vandaag was het zonnig op het circuit met temperaturen van 19 graden Celsius en de rest van de week blijft het lekker weer om te testen. Woensdag is het met maxima van 13 graden niet warm, maar wel blijft het droog op het circuit. Op donderdag en vrijdag stijgt de temperatuur naar zo'n 17 graden Celsius en komt ook de zon veelvuldig aan bod.

Live Update vanuit Barcelona

Uiteraard is de redactie van GPToday ook aanwezig en zullen wij voor het zestiende jaar, iedere testdag live verslag doen vanaf locatie door onze bekende Live Update pagina.