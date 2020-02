Williams onthult FW43 met fors gewijzigde kleurstelling voor seizoen 2020

De volgende nieuwe bolide voor het seizoen 2020 heeft zich aangediend. Williams heeft zojuist op social media de eerste beelden verspreid van de FW43, waarmee het Britse team in 2020 afstand wil doen van de laatste plaats in het kampioenschap.

De eerste opvallende verandering aan de FW43 is de nieuwe kleurstelling. George Russell, in 2020 samen met Nicholas Latifi het coureursduo van Williams, hintte er eerder al op dat er dit jaar rood te zien zou zijn op de bolides van het team en dat klopt dus ook. De sidepods en een groot deel van de achtervleugel zijn nu rood vanwege de sponsormiljoenen van ROKiT.

Dat gaat ten koste van de lichtblauwe kleur die vorig jaar op een groot deel van de FW42 te zien was. Ook dit jaar keert het blauw terug op de livery, maar de kleur loopt nu vanaf de neus tot en met de halo. Een groot deel van de bolide blijft bovendien wit, net zoals dat in 2019 al het geval was.

Ook Williams slankt af voor 2020

Op het aerodynamische vlak is te zien dat de FW43 grotendeels een doorontwikkeling is van de FW42, maar toch zijn er een aantal veranderingen te bespeuren. Op de engine cover is, in tegenstelling tot vorig jaar, nu wel een soort haaienvin te zien. Ook de openingen van de sidepods zijn van vorm veranderd, terwijl de sidepods zelf een stuk slanker ogen dan vorig jaar het geval was bij Williams.

Russell en Latifi zijn in 2020 de coureurs die Williams van de laatste plaats moeten helpen in het kampioenschap voor constructeurs. Vorig jaar begonnen de problemen van het team al bij de start van het seizoen: Williams kwam pas tijdens de derde dag van de wintertests in actie, omdat de FW42 niet op tijd gereed was. In de rest van het seizoen konden Russell en toenmalig teamgenoot Robert Kubica geen vuist maken.