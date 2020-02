Alle foto's van de shakedown van Max Verstappen in de RB16 op Silverstone

Vandaag presenteerde Red Bull Racing de RB16. Max Verstappen reed als eerste zijn rondjes in de wagen op het circuit van Silverstone. Volgens de 22-jarige Nederlander verliep dat positief.

Naast de standaard foto's uit de studio heeft Red Bull nu ook actiefoto's op het circuit naar buiten gebracht. Hieronder kun je alle foto's nog eens rustig bekijken in de gallery of doorklikken om de grote foto te zien. Naast de foto's kun je hieronder ook enkele video's bekijken met technische uitleg en de eerste rijdende beelden van Max Verstappen in de Red Bull RB16.