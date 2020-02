Grosjean ziet 'geen grote verschillen' tussen eigen generatie en jonge garde

Afgelopen jaar maakte een groep jonge coureurs furore in de Formule 1. Romain Grosjean benadrukt echter dat er weinig verschillen zijn tussen de jonge generatie van nu en de jonge generaties die in het verleden indruk maakten.

In 2019 werden vijf van de 21 races gewonnen door coureurs die 22 jaar oud of jonger waren: Max Verstappen pakte drie zeges, Charles Leclerc twee. Zij waren echter niet de enige coureurs van hun generatie die indruk maakten. Lando Norris imponeerde in zijn debuutseizoen, Alexander Albon maakte een stabiele indruk ondanks dat hij halverwege het seizoen van team wisselde en Carlos Sainz eindigde overtuigend bovenaan in de middenmoot.

In de achterhoede was ook Formule 2-kampioen George Russell actief en ook hij maakte, ondanks gebrekkig materiaal, een goede indruk. Toch is Grosjean niet van mening dat er een bijzondere ontwikkeling gaande is, die aangevoerd zou worden door Verstappen en Leclerc. "Ze zijn zeer sterk, maar hebben ook geluk dat ze een geweldige auto hebben. Ik denk niet dat er grote verschillen zijn tussen onze generaties", vertelt hij aan Winamax.

Grosjean 'gegroeid' door ervaring bij Haas F1

Grosjean maakte in 2016 de overstap van Lotus, waar hij meermaals op het podium stond, naar het debuterende Haas F1. Dat is tot nu toe een avontuur met pieken en dalen gebleken: hoogtepunten was 2018, terwijl het moeizame seizoen 2019 toch wel als echt dieptepunt beschreven kan worden. Ook stond Grosjean sinds zijn overstap niet meer op het podium, maar toch heeft hij veel aan zijn avontuur bij Haas F1 gehad.

"Door voor 2016 bij een nieuw team te tekenen, wist ik wat ons te doen stond", vertelt de Fransman, die ook in 2020 voor het Amerikaanse team racet. "Ik wist ook dat ik zou groeien van een ervaring als deze. Bovendien moet je niet vergeten hoeveel plezier het oplevert als je als eerste punten scoort voor dit nieuwe team, voor het eerst in de top 5 eindigt en misschien dit jaar wel voor het eerst op het podium eindigt."