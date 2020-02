Red Bull Racing onthult RB16 op 12 februari

Red Bull Racing zal op 12 februari haar bolide onthullen. De RB16 zal dan waarschijnlijk, zoals voorgaande jaren, in een aparte kleurstelling komen. Max Verstappen zal die dag op het circuit van Silverstone plaatsnemen achter het stuur van de bolide. Alexander Albon, de collega van de 22-jarige Nederlander, zal die dag toekijken.

Helmut Marko bevestigde aan Motorsport Magazin dat de bolide op 12 februari in actie komt. "De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt zeer goed. In vergelijking met eerdere jaren lopen we ver voor op schema. Op 12 februari zal de nieuwe auto op het circuit van Silverstone voor het eerst in actie komen", aldus Marko.

Dit zijn tot nu toe de datums die wij weten: