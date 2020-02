Lewis Hamilton: "Heb niet met Toto Wolff over nieuw contract gesproken"

Het contract van Lewis Hamilton met Mercedes loopt eind 2020 af. De Brit heeft al eerder verklaard ooit voor Ferrari te willen rijden, maar kent momenteel een zeer succesvolle periode bij Mercedes waarbij hij veel records weet te verbreken.

Berichtgeving vorige week gaf aan dat Hamilton zijn contract best wil verlengen bij Mercedes. De eis die hij zou stellen is een salaris van 60 miljoen euro per jaar. Niet lang hierna kwam ook Helmut Marko met zijn mening. Hij gelooft niet dat Mercedes bereid is om 60 miljoen met jaar te betalen voor Lewis Hamilton.

Hamilton sprak nog niet met Wolff

De hoofdrolspeler zelf had zich nog niet uitgelaten, maar inmiddels heeft hij gesproken. In de Italiaanse media verschijnen berichten dat de gesprekken tussen Lewis Hamilton en Toto Wolff gestopt zijn. Via een bericht op Instagram, dat Hamilton later weer verwijderde, zei hij: "Ik heb nog niet met gesproken over een nieuw contract. Op dit moment voeren we ook geen onderhandelingen."

Het lijkt ook niet voor de hand liggend dat Lewis Hamilton haast heeft met het verlengen van zijn contract. De zesvoudig wereldkampioen F1 kan ook dit jaar weer records verbreken en op gelijke hoogte komen met Ferrari-legende Michael Schumacher, door voor de zevende keer wereldkampioen te worden.

Ferrari een optie?

Bij Ferrari kijkt men wel naar wat er in de markt gebeurt. Max Verstappen is vastgelegd door Red Bull voor de komende jaren, al zouden Mattia Binotto en Louis Camilleri intern hebben aangegeven dat Max Verstappen nooit voor Ferrari zal rijden zolang hun daar de leiding hebben, dit na de uitspraken van Verstappen eind vorig jaar over het 'vals spelen' van Ferrari.

Het is ook geen publiek geheim dat de positie van Sebastian Vettel enigszins wankelt bij de Italianen. De Duitser is er tot nu toe nog niet in geslaagd om na Kimi Raikkonen weer een kampioenschap binnen te halen en zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc legt hem het vuur aan de schenen.

Hamilton lijkt hierdoor voorlopig alle opties open te houden. De Brit kan afwachten hoe het seizoen verloopt en het mag ook niet uitgesloten worden dat als Red Bull Racing goed presteert, Helmut Marko misschien een poging doet om de 35-jarige coureur naast Max Verstappen te zetten.