Marko: "Mercedes wil Hamilton geen 60 miljoen per jaar betalen"

Lewis Hamilton lijkt vanaf 2021 fors meer loon te willen verdienen bij Mercedes, maar Dr. Helmut Marko van Red Bull Racing denkt dat de zesvoudig wereldkampioen zich de markt uit prijst met zijn huidige eisen.

Nadat hij in de afgelopen maanden meermaals werd gelinkt aan een toekomst bij Ferrari, bracht Corriere dello Sport recent naar buiten dat Hamilton nu weer in gesprek zou zijn met Mercedes. Bij zijn huidige werkgever zou de Brit azen op een tweejarig contract en een jaarsalaris van 60 miljoen euro. Momenteel zou Hamilton bij Mercedes een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen dollar per jaar verdienen.

Marko zou er niet raar van opkijken als de genoemde bedragen bij Corriere dello Sport waar blijken te zijn. De adviseur en talentscout van Red Bull, dat Max Verstappen begin 2020 tot eind 2023 aan het team wist te binden, denkt echter niet dat Mercedes behoefte heeft om zo'n enorm bedrag uit te geven aan het salaris van Hamilton.

"Lewis is een zesvoudig wereldkampioen en enorm belangrijk voor Mercedes, zowel aan de sportieve zijde als marketingtechnisch", vertelt Marko aan Auto Bild. "Ik denk dat hij zich bewust is van zijn waarde, want dat is de reden dat hij met dergelijke bedragen komt. Ik geloof echter dat geen enkel team, zelfs niet Mercedes, zo'n bedrag wil uitgeven voor een coureur. Misschien Ferrari..."

De hoge salariseisen van Hamilton komen nadat Daimler-baas Ola Källenius onthulde dat hij in de kosten wil snijden bij Mercedes. In totaal moeten de kosten met één miljard dollar dalen en een fors hogere vergoeding voor een (top)coureur past niet binnen dat streven.