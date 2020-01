Ricciardo nog niet begonnen met onderhandelingen over zitje 2021

Ruim voor de start van het seizoen 2020 begint de grid voor 2021 al langzaam vorm te krijgen. Voor Daniel Ricciardo geldt echter dat hij nog niet begonnen is met de onderhandelingen over volgend jaar.

Nadat hij tussen 2014 en 2018 voor Red Bull Racing reed, verraste Ricciardo vriend en vijand door voorafgaand aan het afgelopen seizoen de overstap te maken naar Renault. Bij dat team heeft hij een contract tot het einde van 2020, dus de Australiër zal op termijn keuzes moeten gaan maken en de onderhandelingen met Renault (of wellicht een ander team) gaan openen.

Dat heeft hij tot dusverre echter nog niet gedaan, zo verklaarde Ricciardo tegenover de Sunday Times. "Ik heb geen contract voor 2021 en daar zit geen persoonlijke lading aan vast. Het is gewoon zo dat we nog geen gesprekken gevoerd hebben voor na 2020. Het is echter nog vroeg. Ik zou graag zien dat ik in 2020 kan blijven, dat is het makkelijkste en beste scenario. Daar hoop ik op."

De zitjes voor 2021 beginnen langzaam maar zeker gevuld te raken. Esteban Ocon is al zeker van een plekje bij Renault, terwijl Sergio Perez bij Racing Point zal blijven. Kort voor de jaarwisseling maakte Ferrari bekend dat Charles Leclerc tot liefst 2024 bij het team zal blijven, terwijl Red Bull Racing dinsdag onthulde dat Max Verstappen zich tot eind 2023 aan het team heeft verbonden.

Hoewel Ricciardo dus graag bij Renault wil blijven, wordt hij regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. "Ik denk dat die geruchten er altijd zullen zijn. Ze hebben mij daar altijd aan gelinkt, mede door mijn Italiaanse roots. Het is echter prettig dat er over je gesproken wordt, dat je nog steeds relevant bent en nog steeds erbij hoort qua namen die rondgeslingerd worden."