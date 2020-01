BREAKING: Max Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot en met 2023

Max Verstappen zal in ieder geval nog vier seizoenen in dienst van Red Bull Racing rijden. De Nederlander ondertekende vandaag een nieuw contract bij het Oostenrijkse team, dat hem tot eind 2023 aan de renstal verbindt.

Verstappen was bij Red Bull Racing in het bezit van een contract tot het einde van 2020. In de afgelopen maanden werd hij regelmatig in verband gebracht met een overstap voor het seizoen 2021, maar daar komt het dus niet van. Red Bull onthulde vandaag (dinsdag) dat het contract met Verstappen is opengebroken en wordt verlengd tot en met 2023. De komende vier jaar blijft Verstappen dus onderdeel van zijn huidige team.

"Ik ben heel blij dat ik mijn samenwerking met het team heb verlengd", verklaart Verstappen, die in 2019 meermaals in verband werd gebracht met een overstap naar bijvoorbeeld Ferrari of Mercedes. "Red Bull geloofde in mij en gaf mij de kans om in de Formule 1 te beginnen, en daar ben ik altijd heel dankbaar voor geweest. Ik wil winnen met Red Bull en ons doel is natuurlijk om te vechten voor het wereldkampioenschap."

'Verstappen gelooft in samenwerking met Honda'

Verstappen komt sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 uit voor Red Bull Racing. De Nederlander nam toen het stokje over van Daniil Kvyat. In Spanje wist hij meteen te winnen, iets wat hij in de daaropvolgende seizoenen nog zeven keer deed. In 2020 hopen Verstappen en Red Bull al voor de titel te kunnen gaan, nadat het seizoen 2019 op sterke wijze werd afgesloten.

"Het is fantastisch nieuws voor het team dat we onze overeenkomst met Max tot en met 2023 hebben verlengd", verklaarde teambaas Christian Horner. "Met de uitdaging van de reglementen voor 2021 in het vooruitzicht is continuïteit op zoveel mogelijk vlakken essentieel. Max heeft bewezen wat voor aanwinst hij is voor het team en hij geloof echt in de samenwerking die we begonnen zijn met motorleverancier Honda. We zijn blij dat we de samenwerking met hem verlengd hebben."