Officieel: Ferrari verlengt contract Charles Leclerc tot en met 2024

Charles Leclerc zal in ieder geval de komende vijf jaar in het scharlakenrood van Ferrari uitkomen. De Scuderia heeft het contract met de jonge Monegask verlengd tot en met 2024.

Leclerc maakt sinds 2016 onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy en hij is de eerste coureur die via dat programma een volledig seizoen in de Formule 1 af mocht werken. In 2018 debuteerde hij bij Sauber en slechts een jaar later kreeg Leclerc al de kans om zich bij Ferrari te bewijzen. In 2019 reed hij met Sebastian Vettel aan zijn zijde.

In zijn eerste seizoen bij Ferrari maakte Leclerc een aantal foutjes, maar zijn snelheid en talent stonden buiten kijf. Uiteindelijk eindigde hij op de vierde positie in het kampioenschap met zeven pole positions, twee overwinningen en tien podiumplaatsen. Bovendien wist hij viervoudig wereldkampioen Vettel voor te blijven in de eindstand van het wereldkampioenschap. Dat sterke seizoen is beloond met een nieuw contract tot eind 2024.

"Ik ben erg blij dat ik bij Scuderia Ferrari mag blijven. Het afgelopen jaar was een droomjaar voor mij met het rijden voor het meest illustere team in de Formule 1. Ik kan niet wachten om een nog diepere relatie met het team te genieten, na wat een intens en spannend 2019 was. Ik ben benieuwd wat de toekomst biedt en ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen", vertelde Leclerc over zijn nieuwe contract.

Binotto ziet mooie toekomst voor Ferrari en Leclerc

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport meldde vanochtend al dat Leclerc bij zijn contractverlenging ook een fors verbeterd salaris tegemoet kan zien, maar daarover zijn zoals gebruikelijk geen mededelingen gedaan. Wel vertelde teambaas Mattia Binotto dat hij blij is dat Leclerc langer bij de Scuderia blijft. "Na iedere race van dit jaar werd onze wens om het contract met Charles te verlengen groter en het besluit betekent dat hij de komende vijf jaar bij ons blijft."

"Het demonstreert dat Charles en de Scuderia een stevige toekomst hebben samen. Charles is sinds 2016 onderdeel van onze familie en we zijn meer dan trots op de resultaten die we bereiken met onze Academy. We zijn daarom blij aan te kondigen dat hij nog vele jaren bij ons blijft en ik weet zeker dat we samen nog vele nieuwe bladzijden in de geschiedenis van het Steigerende Paard gaan schrijven."