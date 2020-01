Leclerc: "Toekomstige titelgevechten gaan niet alleen tussen Verstappen en mij"

Charles Leclerc wordt samen met Max Verstappen gezien als een van de wereldkampioenen van de toekomst. Toch stelt de Ferrari-coureur dat de strijd om overwinningen en titels niet alleen tussen hemzelf en de Nederlander zal gaan.

De nieuwe generatie topcoureurs klopt steeds nadrukkelijker op de deur en Leclerc en Verstappen zijn degenen die op dit moment het verste zijn in hun ontwikkelingsproces. Verstappen rijdt al sinds 2016 bij topteam Red Bull Racing, terwijl Leclerc in 2019 zijn opwachting mocht maken bij Ferrari. Ze worden alom gezien als de kampioenen van de toekomst, maar volgens de Monegask zijn er meer jonge coureurs die dat in zich hebben.

"De toekomst ziet er rooskleurig uit. Het draait in de komende jaren echt niet alleen om mij en Max. Er komt een hele nieuwe generatie met geweldige talenten. Jongens als Pierre Gasly, George Russell en Alexander Albon zijn daar voorbeelden van. Het zal extreem zwaar worden om in de komende jaren te winnen, maar ik zal er natuurlijk alles aan doen om ze voor te blijven", vertelde Leclerc aan Sky Italia.

'Kans op titel als ik minder fouten maak'

Leclerc tekende kort voor de jaarwisseling een nieuw contract bij Ferrari. Zijn vorige verbintenis, die tot en met 2021 liep, werd opengebroken en met drie jaar verlengd tot eind 2024. Ook zal de Monegask er naar verluidt financieel op vooruitgaan. In 2020 zal Leclerc dus voor het tweede jaar op rij bij Ferrari aan de slag gaan en wederom zal viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zijn teamgenoot zijn.

Nadat er in 2019 niet meer in zat dan een tweede plaats bij de constructeurs en een vierde plek in het kampioenschap voor Leclerc, is het doel vanzelfsprekend om in 2020 voor de wereldtitel te gaan. Leclerc beseft dat dit niet eenvoudig wordt. "Het zal niet makkelijk worden, maar als ik minder fouten maak dan vorig jaar, zou ik een goede poging moeten kunnen wagen."