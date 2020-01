Wurz: "Niet eerlijk om te oordelen over Williams, maar de stopwatch liegt niet"

Na een zeer mager 2018 kende Williams een zeer slecht 2019. Alexander Wurz, tot afgelopen zomer coureurscoach bij het Britse team, wil de verklaring die hij daarvoor heeft echter niet uit de doeken doen.

In de afgelopen jaren is Williams in een duidelijke neerwaartse spiraal terechtgekomen. Daar waar het team in 2014 en 2015 nog derde werd bij de constructeurs, maar in 2018 en 2019 reed het team stijf achteraan rond. Afgelopen seizoen scoorde Robert Kubica het enige punt van het team tijdens de chaotische Grand Prix van Duitsland, terwijl nieuwkomer George Russell puntloos bleef.

Wurz, zelf in het verleden ook coureur bij Williams, wil geen oordeel vellen over zijn voormalig werkgever. "Het is niet eerlijk om daarover te oordelen, maar in de racerij is het duidelijk: de stopwatch liegt niet. Het laat je arbeid en je kwaliteiten zien. Het is aan Williams om te onderzoeken wat er verkeerd ging en wat er anders moet. Ik heb daar mijn mening over, maar die ga ik niet openbaar maken."

Wurz onder indruk van Russell en Kubica

Hoewel de slechte Williams-bolide een goede inschatting van zijn kwaliteiten lastig maakt, stelt Wurz dat Russell een goed debuutseizoen gedraaid heeft. "Voor George was het alsnog een goed jaar, omdat er geen druk op stond en van Robert, die een uitstekende ontwikkelaar is, kon leren. Voor George is het belangrijk snel in een team te komen dat op hoog niveau rijdt of in een sterke opgaande lijn zit."

"Hij moet er klaar voor zijn als er een plekje vrijkomt bij een topteam. Zijn vaardigheden, zoals het inhalen, zijn echter nog niet in te schatten, omdat hij dit jaar in een eigen categorie heeft gereden. Voor Robert neem ik mijn pet af dat het hem lukte om terug te keren. Hij had problemen met het materiaal. Wat hij als mens heeft bereikt, vind ik sensationeel."