FIA valt coureursvakbond aan met bizar statement

FIA valt coureursvakbond aan met bizar statement
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 09:38
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Autosportorganisatie FIA heeft fel gereageerd op een aantal beweringen van GPDA-voorzitter Alexander Wurz over de ontwikkelingen in de kartwereld. Wurz haalde stevig uit, en daar is de FIA niet blij mee. Ze zetten de medevoorzitter van de coureursvakbond op zijn plek.

Recent verscheen er op de site GPBlog een interview met Wurz waarin hij vanuit zijn rol als GPDA-voorzitter keek naar de kartwereld. Hij stelde dat alle Formule 1-coureurs zich zorgen maken en zich beklagen over nieuwe onderdelen zoals vloeren en vleugels. Hij omschreef het zelfs als krankzinnig, maar het leek geen grote impact te maken. Toch voelt de FIA zich nu genoodzaakt om te reageren.

FIA komt met fel statement

In een officieel statement haalt de FIA keihard uit, zonder de naam van Wurz te noemen: "De FIA weerlegt krachtig een aantal opmerkingen die zijn gemaakt in een recent artikel gepubliceerd door GPBlog. Het artikel beweert dat 'karting steeds meer aerodynamische onderdelen toestaat op de kart', en dat 'ze vloeren ontwikkelen, net als verschillende vleugels en downforce set-ups'."

"Deze uitspraken zijn onjuist en geven een verkeerd beeld van het technisch reglement van de CIK-FIA en de homologatieregels die van toepassing zijn op de door de FIA goedgekeurde karting-evenementen. Deze regels verbieden expliciet aanpassingen aan de aerodynamica, vleugels of vloeren van karts."

Veiligheid van de coureurs

De FIA wijst daarna naar het technische reglement, en pikt nog een punt uit het interview met Wurz: "Daarnaast willen we reageren op de volgende opmerking uit het interview: 'We kijken vooral naar de kinderen in karting, en we maken ons zorgen. We denken dat het de verkeerde richting opgaat en dat het gestopt moet worden'."

"De veiligheid zal altijd de hoogste prioriteit van de FIA zijn. Suggesties dat de veiligheid in het gedrang komt om upgrades aan de karts mogelijk te maken, zijn volledig ongegrond. Sterker nog, de technische regels zijn dit jaar versterkt om de veiligheidsnormen verder te verbeteren."

"De FIA heeft de afgelopen jaren meerdere nieuwe veiligheidsnormen voor karting ontwikkeld, zoals bescherming van de kartcarrosserie, lichtpanelen, en een helmstandaard. De FIA blijft de veiligheidsnormen in de karting verbeteren en zal binnenkort een volledig nieuw veiligheidsapparaat voor karting presenteren."

FIA heeft hier mogelijk een terechte punt.

Bij FIA kader wedstrijden zijn dit de regels omtrent Bodywork/ aërodynamica, (bumper, sidepods, nassau panel, achterbumper): Deze moeten FIA-homologatie hebben. Je mag dus alleen gebruikmaken van onderdelen die officieel zijn goedgekeurd en in de homologatiebladen vermeld staan.

  • 3
  • 23 aug 2025 - 10:06
    FIA heeft hier mogelijk een terechte punt.

    Bij FIA kader wedstrijden zijn dit de regels omtrent Bodywork/ aërodynamica, (bumper, sidepods, nassau panel, achterbumper): Deze moeten FIA-homologatie hebben. Je mag dus alleen gebruikmaken van onderdelen die officieel zijn goedgekeurd en in de homologatiebladen vermeld staan.
    • Aerodynamische modificaties: Zelfgemaakte spoilers, diffusers, winglets of andere aero-hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Ook het veranderen van de vorm of het aanbrengen van gaten, vleugeltjes of extra elementen is verboden.
    • Wat wél mag: De homologeerde bodyworkonderdelen juist monteren (soms met kleine afstelmogelijkheden, zoals hoogte- of hoekinstellingen van het nassau panel of de spoiler) en zorgen voor een nette passing. Binnen die marge kun je een beetje spelen met de luchtstroom.

    Meer vleugeltjes moet je denk ook niet willen. Rijders klagen nu al dat als er een onderdeeltje los hangt, of eraf valt, bv een bumper. Zij direct de vlag krijgen om naar binnen te gaan. Of diskwalificatie volgt.

    • + 3
    • 23 aug 2025 - 10:06
  • Snork

    Posts: 21.658

    FIA valt niemand aan, maar komt met feiten. Niks bizars aan.

    • + 0
    • 23 aug 2025 - 13:39

