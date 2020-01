Max Verstappen: "Helmut Marko is open en eerlijk, maar niet keihard"

Max Verstappen is tegenover De Telegraaf ingegaan op zijn verstandhouding met Dr. Helmut Marko. De coureur van Red Bull Racing kan het goed met de Oostenrijker, die hij als een 'heel aardige kerel' omschrijft, vinden.

Marko is de adviseur van Red Bull en bovendien staat hij aan het hoofd van het opleidingstraject van Red Bull. In die functie heeft hij een belangrijk aandeel in welke coureurs de plekken bij Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso opvullen. Doordat er regelmatig coureurs toegevoegd worden aan het Red Bull Junior Team die kort daarna hun plek weer kwijtraken, heeft Marko geen geweldige reputatie.

Vaak lijkt de Oostenrijker, zelf een voormalig Formule 1-coureur en in 1971 samen met Gijs van Lennep winnaar van de 24 uur van Le Mans, nors en hij heeft de reputatie keihard te zijn tegenover coureurs die in zijn ogen niet goed genoeg presteren. Verstappen vindt echter dat het wel meevalt. Hij kan goed met Marko opschieten en looft de open en eerlijke houding van de adviseur.

"Hij ziet er misschien uit alsof hij altijd boos is, maar hij is echt een aardige kerel. Hij is heel open, duidelijk en eerlijk, maar niet zo keihard als het lijkt. Ik kan heel goed met hem overweg, nu nog beter dan eerst. Mijn overwinning in Brazilië vierde ik ook eerst met Helmut en daarna pas met het team. Ik wilde hem in de armen springen, maar dan zou hij gegarandeerd achterover vallen."