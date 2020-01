Ferrari wil vrouwelijke coureurs toevoegen aan opleidingsprogramma

In navolging van Williams en Alfa Romeo is Ferrari van plan om vrouwen aan het opleidingsprogramma van het team toe te voegen. Dat maakte teambaas Mattia Binotto duidelijk.

Het jaar 2019 was een belangrijk jaar voor vrouwen in de autosport. Voor het eerst kwam de W Series in actie, een raceklasse die speciaal is opgezet om vrouwen een kans te geven tegen elkaar te racen in hetzelfde materiaal. De winnares van de titel, Jamie Chadwick, werd al na de eerste race beloond met een plekje in het opleidingsprogramma van Williams. Ook Alfa Romeo heeft een vrouwelijke coureur in haar gelederen met Tatiana Calderon.

Het is de bedoeling dat dit op termijn ook bij Ferrari gaat gebeuren. Dat voornemen maakte teambaas Binotto duidelijk toen hij sprak over de Ferrari Driver Academy. De Scuderia wil het aantal coureurs in het opleidingsprogramma vergroten in een poging 'te investeren in de toekomst'. Daarbij benadrukt hij dat ook vrouwen de kans gaan krijgen.

"Er zullen een aantal coureurs bij komen. Het is iets waaraan we hard werken, dus we zijn blij om dat te weten. De Driver Academy is een belangrijke investering voor ons en Charles [Leclerc] is het beste voorbeeld. We moeten kijken naar de volgende generatie talent voor Ferrari. De Academy kijkt ook naar vrouwen in de toekomst. Zij moeten ook onderdeel zijn van de Ferrari Driver Academy. Dat is iets waaraan we nu werken, zodat dit op korte termijn kan."

De laatste keer dat er een vrouw actief was tijdens een Grand Prix-weekend van de Formule 1, was in 2014 en 2015. Susie Wolff kreeg destijds de kans om een aantal vrije trainingen te rijden voor Williams. Lella Lombardi was in de jaren '70 de laatste dame die zich voor een Grand Prix wist te kwalificeren. Tijdens de ingekorte Grand Prix van Spanje in 1975 wist zij zelfs een half punt te scoren.