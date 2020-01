Williams verkoopt meerderheidsbelang in Williams Advanced Engineering

Williams Advanced Engineering komt grotendeels in handen van EMK Capital. Williams Grand Prix Holdings heeft een overeenkomst gesloten met de investeringsmaatschappij, dat de meerderheid van de aandelen in het bedrijf opkoopt.

Williams richtte in 2011 de aparte tak Advanced Engineering op, waarmee het bedrijf technologie uit de Formule 1 doorontwikkelt voor gebruikt op de commerciële markt. Momenteel werkt het bedrijf aan veertig projecten in verschillende sectoren, zoals de automobielindustrie, auto- en motorsport, luchtvaart, marine, defensie en gezondheidszorg. Williams Advanced Engineering doet onder meer werk voor Aston Martin, Jaguar, Lotus en Nissan.

EMK Capital zal op zeer korte termijn een meerderheidsbelang nemen in het bedrijf. Dat kondigde Williams vandaag aan. De transactie zal binnenkort plaatsvinden en bovendien zal de investeringsmaatschappij geld in Williams Advanced Engineering pompen om de groei op lange termijn te ondersteunen en te versnellen. Williams zal zelf een significant minderheidsbelang in het bedrijf houden."

"Als WAE zijn we snel gegroeid van een kleine start-up met een klant tot een bedrijf met vele klanten in verschillende sectoren", vertelt Mike O'Driscoll, CEO van de Williams Group. "Nu is het juiste moment om een meerderheidsbelang te verkopen, zodat WAE haar technologie verder kan schalen en ontwikkelen. EMK Capital heeft een bewezen staat van dienst met succes en zal WAE in staat stellen om te profiteren van aanstaande kansen en haar volledige potentieel te vervullen."