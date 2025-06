Max Verstappen kan de titel vergeten: "Dat is een illusie"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel pakken in de Formule 1. Zijn achterstand op de McLarens is momenteel zeer groot, maar bij Red Bull houden ze vertrouwen in hem. Ralf Schumacher gelooft echter niet in de titeldroom, en stelt dat het een illusie is.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij wist wel te winnen in Japan en op het circuit van Imola. In beide gevallen wist hij de McLarens te verrassen, maar in de andere races waren de wagens van de papajakleurige renstal veel te snel.

Na Verstappens dramatische weekend in Spanje is zijn achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri gegroeid tot 49 punten. Gezien de snelheid van de McLarens, heeft Verstappen een soort wonder nodig om zijn titel te prolongeren. Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt er nog vertrouwen in te hebben, maar hij heeft weinig medestanders.

Illusie

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher ziet het anders. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik denk dat de titel voor hem dit jaar een illusie is. Max kan zeker het verschil maken, maar niet altijd. De auto presteert niet goed en het team presteert helaas niet goed."

"Max kan dat verschil op de lange termijn niet overbruggen. Hij maakt echt geen schijn van kans tegen McLaren, tenzij de twee McLaren-coureurs elkaar uitschakelen."

'McLaren kan alleen zichzelf verslaan'

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma. Schumacher verwacht daar geen wonderen van Verstappen: "Ik zou bijna zeggen dat McLaren alleen zichzelf kan verslaan. Ik denk dat Max weer ietsje dichterbij zal staan, mede omdat de Red Bull ietsje meer van de banden vraagt."

"Het zou beter kunnen gaan. Ferrari vind ik vrij moeilijk in te schatten. Het is best een bijzonder circuit. Je mag nooit de grillige weersomstandigheden vergeten. Dat hebben we daar al vaker gezien. McLaren is de alleskunner, en ze zullen goed presteren."