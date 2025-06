Russell ziet opvallende verandering bij Hamilton na vertrek bij Mercedes

George Russell is sinds dit jaar de kopman bij het team van Mercedes. Door het vertrek van Lewis Hamilton moet hij de kar trekken, maar dat betekent niet dat het contact met de zevenvoudig wereldkampioen is verwaterd. Sterker nog, Russell stelt dat hun band beter is geworden.

Russell stapte in 2022 over van Williams naar Mercedes. De Brit werd daar de teamgenoot van superster Hamilton, en deed het regelmatig ook beter. De twee waren heel close, maar Hamilton bleef wel de grote man. Toen vorig jaar duidelijk werd dat Hamilton ging overstappen naar Ferrari, wist men ook dat de rol van Russell ging veranderen.

Betere band

Russell is nu de ervaren man binnen het team, en moet zijn debuterende teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de kneepjes van het vak leren. Hamilton is niet langer zijn teamgenoot, maar zijn nieuwe rivaal. Dat betekent niet dat ze elkaar nu in de haren vliegen.

Volgens Russell is hun onderlinge band alleen maar geworden. In een interview met Motorsport Total wordt hij gevraagd of zijn band met Hamilton is verwaterd: "Nee, het is zelfs een beetje beter geworden. We vliegen soms samen, en we praten meer met elkaar naast de baan."

Goede contacten

Russell vindt het moeilijk om aan te geven op welk gebied zijn band met Hamilton anders is geworden. Hij geeft aan dat ze het altijd goed met elkaar konden vinden: "Lewis is iemand waarvan ik heel erg van zijn aanwezigheid kan genieten. Natuurlijk, hij staat enorm in de schijnwerpers, meer dan wie dan ook van ons. En soms zal hij een soort beschermend schild optrekken."

"Maar als de setting wat intiemer is, dan kan ik het heel erg goed met hem vinden. Het is fijn dat ik iemand ken zoals hij, iemand die ik soms om advies kan vragen, want hij zit in een compleet andere fase van zijn loopbaan dan ik."