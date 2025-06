Insider deelt nieuwe update over toestand Michael Schumacher

Formule 1-legende Michael Schumacher is sinds zijn ski-ongeval in 2013 niet meer in het openbaar verschenen. Zijn familie houdt zijn toestand privé, en ze doen er alles aan om iets te beschermen. Toch wordt er nu weer iets meer gedeeld over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen.

Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste legendes uit de geschiedenis van de Formule 1. In 2013 raakte hij zwaargewond bij een ski-ongeval, waarna zijn familie hem uit de publiciteit hield. Ze delen geen informatie over zijn gezondheid, en slechts een handjevol mensen mogen de zevenvoudig wereldkampioen bezoeken.

Heel soms lekt er iets uit over de gezondheid van Schumacher. Zijn voormalige teambaas en goede vriend Flavio Briatore stelde recent in een interview dat hij liever denkt aan de oude Schumacher, in plaats van aan de Duitser die nu op een bed zou liggen. Hiermee leek Briatore dus zijn mond voorbij te praten over de situatie van de zevenvoudig wereldkampioen.

'We gaan niets meer van hem horen'

Ook de ervaren Britse F1-journalist Craig Scarborough stelt dat hij iets meer heeft gehoord over de situatie van Schumacher. Bij de krant The Sun doet hij een opvallende uitspraak: "Ik heb met iemand gesproken die heel, heel erg dicht bij hem staat. Hij legde uit dat we niets meer van hem gaan horen."

"Hij bevindt zich in een comfortabele positie, voor zover dat mogelijk is met zijn gezondheidstoestand."

Geweldige loopbaan van Schumacher

Schumacher wordt gezien als één van de beste coureurs die ooit in de Formule 1 heeft gereden. Hij veroverde zeven wereldtitels in de koningsklasse, een resultaat wat alleen Lewis Hamilton wist te evenaren. Schumacher reed in totaal 307 Grands Prix in de koningsklasse, en hij wist 91 races op zijn naam te schrijven.

In 155 races wist Schumacher het podium te bereiken, terwijl hij ook 68 keer de pole position pakte. Zijn cijfers laten dan ook zien waarom Schumacher een grootheid is.