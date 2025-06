Kelly Piquet deelt eerste foto's van Max Verstappens dochter Lily

Max Verstappen werd vorige maand voor het eerst vader. De Red Bull-coureur en zijn vriendin Kelly Piquet verwelkomden dochter Lily, maar ze deelden verder weinig over de situatie. Piquet deelt nu nieuwe foto's van hun pasgeboren dochter.

Verstappen en Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze in verwachting waren van hun eerste kind. Begin vorige maand werd hun dochter Lily geboren. Verstappen arriveerde hierdoor later in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Zo trots als een pauw liep hij door de paddock, en liet hij aan iedereen weten hoe het is om vader te zijn.

In hun aankondiging op Instagram deelden Verstappen en Piquet een paar foto's van hun dochter, daarna bleef het stil. Verstappen probeerde zo vaak mogelijk thuis te zijn, en deed er verder alles aan om zijn privéleven zoveel mogelijk af te schermen. Piquet deelt nu echter voor het eerst foto's van dochter Lily.

Dankbaarheid

Op Instagram deelt ze een serie foto's met de pasgeboren Lily. Ze reageert dankbaar op de geboorte van haar tweede kind: "Iets meer dan een maand geleden kwam er in mijn hart voor de tweede keer de meest fantastische liefde ter wereld. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe het is om zo'n diepe liefde te voelen."

"Opnieuw moeder worden heeft me laten denken aan de schoonheid, kracht en zachtheid in ons leven. Dankjewel, mijn kleintje, dat je voor mij hebt gekozen."

Grand Prix van Canada

Verstappens moeder en zusje reageren lovend op de post op Instagram. Verstappen zelf is bezig met de voorbereidingen op de Grand Prix van Canada, die aankomend weekend wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het is de verwachting dat hij later deze week naar Canada afreist, het raceweekend begint op donderdag met de gebruikelijke mediadag. Het is nog niet bekend of Verstappen aanwezig moet zijn op de FIA-persconferentie.