Perez: "2020 wordt een belangrijk jaar voor Racing Point"

Racing Point hebben niet het seizoen 2019 dat ze graag hadden willen hebben. Volgens Sergio Perez staat het team voor een belangrijk jaar in 2020.

Nadat Force India in 2016 en 2017 vierde werd in het kampioenschap voor constructeurs kwam het team na de overname door Lawrence Stroll in 2018 niet verder dan P7 in de titelstrijd. Alle resultaten van voor de zomerstop vervielen destijds. Ook in 2019 zat er echter niet meer in dan een zevende plek in het kampioenschap en dat was toch enigszins teleurstellend.

Perez, die gedurende 2019 zijn contract bij Racing Point verlengde tot en met 2022, sprak tegenover Crash.net van een lastig jaar in 2019 en hij beseft dat 2020 een belangrijk seizoen wordt voor het team. "Hoewel het qua snelheid en met een langzame start een lastig jaar was, kan ik niet wachten voor 2020. Ik denk dat we voor een belangrijk jaar staan. We werken erg hard."

"Ik denk dat we ons stap-voor-stap hebben kunnen verbeteren, maar duidelijk niet genoeg. We kwamen in mijn optiek niet dicht genoeg bij McLaren, want zijn waren erg sterk dit jaar. Renault lag ook een stap voor, maar het was erg close met Toro Rosso. Ze hebben het natuurlijk beter gedaan dan wij en scoorden een hoop punten toen de kansen er waren, dus dat maakte een groot verschil in de middenmoot."