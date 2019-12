Lance Stroll: "Prestaties in 2020 pas representatief voor wat Racing Point kan"

Lance Stroll heeft een boekje geopend over zijn overstap naar Racing Point. Ook verwacht de Canadees dat de prestaties van het team in 2020 zullen verbeteren.

Na twee seizoenen in de achterhoede bij Williams maakte Stroll voorafgaand aan 2019 de overstap naar Racing Point, het team dat in handen is van vader Lawrence. Hoewel Sergio Perez over het hele seizoen gezien overtuigend sterker was dan zijn nieuwe teamgenoot, was het jaar voor Stroll een stap vooruit ten opzichte van 2018. Tussen Williams en Racing Point zijn volgens hem een aantal verschillen op te merken.

"Ik zie een verschil in snelheid. Je kijkt naar de grid en het is absoluut een meer competitieve omgeving. Er werkt hier een geweldige groep engineers. Het is erg prettig om met de jongens om mij heen te werken en ik denk dat iedereen met spanning uitkijkt naar volgend jaar. Het is erg spannend om daar onderdeel van te zijn. We kijken al vooruit naar 2020, want we hebben nog wat onafgemaakte zaken."

Stroll verwacht 2020 dat 'representatiever' is

Stroll voegde zich bij Racing Point in de periode nadat Lawrence Stroll het team met steun van een consortium behoedde voor een faillissement. De Canadese coureur stelt dat het team daardoor in de ontwikkeling van de RP19 gehinderd werd, maar in 2020 zou het beter moeten gaan. "Door alles wat er in 2018 gebeurde hadden we voor dit jaar veel uitdagingen met de overgang van Force India naar Racing Point."

"Dat heeft ons voor dit jaar op een achterstand gezet. Volgens jaar zal volgens mij meer representatief worden van wat we in de winter kunnen doen en hoe sterk we kunnen zijn zodra we in Melbourne arriveren. De Formule 1 verandert constant: er zijn ieder jaar nieuwe banden en auto's, met meer ervaring, en ik denk dat volgend jaar een erg spannend jaar is voor het team", vertelde hij aan Crash.net.