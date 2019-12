Esteban Ocon ambitieus voor 2020: "Doel is om op het podium te staan"

Aan ambitie ontbreekt het de terugkerende Esteban Ocon niet. De Fransman hoopt in 2020 tijdens zijn eerste seizoen bij Renault voor het eerst het podium te beklimmen in de Formule 1.

Na een seizoen langs de zijlijn in 2019 keert Ocon komend seizoen terug in de Formule 1. Na een halfjaar bij Manor, twee seizoenen bij Force India en een jaar als reserve bij Mercedes gaat hij aan de slag bij Renault. Daar wordt Ocon de teamgenoot van Daniel Ricciardo, die na het seizoen 2018 Red Bull Racing verruilde voor de Franse renstal.

Oorspronkelijk werd Ocon ook in verband gebracht met een rol als vervanger van Valtteri Bottas bij Mercedes, maar hij vindt het niet teleurstellend dat hij zijn rentree moet maken bij Renault. "Het is totaal geen teleurstelling. Ik zit bij een Frans team dat grote ambities heeft om binnen een aantal jaar terug te keren in de top. Dat is dus absoluut geen teleurstelling, maar eerder een opluchting", vertelde hij aan RMC.

'Ambitie is niet om vijfde te worden'

Naar verwachting zal Renault al vroeg in 2020 de focus verleggen naar de bolide voor 2021 en dat zou kunnen betekenen dat Renault wederom een lastig jaar tegemoet gaat. Volgens Ocon is er echter wel een ambitie bij het team om beter te presteren dan de vijfde plaats in 2019. "Renault's ambitie voor 2020 is om het beter te doen dan dit jaar."

"Dit jaar hebben we duidelijk ondermaats gepresteerd, dus het team wil het veel beter doen dan dat. Het is niet de ambitie om vijfde te worden. We zullen progressie moeten maken, de auto moeten ontwikkelen en dichterbij de drie grote teams moeten komen. Mijn persoonlijke doel is om gedurende het seizoen op het podium te staan. Als we dat kunnen doen, dan betekent het dat we een grote stap voorwaarts gezet hebben."