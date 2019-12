Williams reageert op geruchten komst Chester: "Geen haast om Lowe te vervangen"

Na zijn noodgedwongen vertrek bij Renault kan Nick Chester mogelijk onderdak vinden bij Williams, maar het Britse team geeft aan geen haast te hebben in de zoektocht naar een vervanger voor Paddy Lowe.

Na afloop van het teleurstellend verlopen seizoen 2019 heeft Renault ingegrepen door technisch directeur Chester op straat te zetten. Het Franse fabrieksteam wist niet de aansluiting te vinden bij de drie topteams en zag zelfs klantenteam McLaren voorbij komen. Kort na het vertrek van Chester bij Renault werd hij genoemd als de persoon die het nieuwe hoofd van de technische afdeling van Williams kon worden.

Hoewel Williams inderdaad nog geen technisch directeur heeft benoemd na het vertrek van Paddy Lowe eerder in 2019, stelt plaatsvervangend teambaas Claire Williams dat er geen haast is om een opvolger te benoemen. "Wij geven nooit commentaar op personele kwesties en zeker niet op geruchten. Natuurlijk kijk je altijd rond in de paddock, maar we hebben geen haast om Paddy Lowe te vervangen. We willen de juiste keuze maken voor Williams."

Reglementen 2021 'een kans en uitdaging'

Na het slecht verlopen seizoen 2019 heeft Williams met de introductie van de nieuwe reglementen in 2021 een uitgelezen kans om de weg naar boven in te slaan. Naast een kans vindt Williams het echter ook een uitdaging voor haar team. "Het zal net iets makkelijker zijn voor de drie topteams met hun grotere budgetten. Voor ons is het een echte uitdaging op de fabriek."

"We moeten proberen twee programma's te draaien, die voor volgend jaar en 2021. We zien 2019 en 2020 eigenlijk als een lange campagne, maar we wilden graag dat de regels voor 2021 kwamen. We hebben hard voor ze gelobbyd, dus we moet het probleem met rechte rug aanpakken", vertelde Williams aan Speed Week.