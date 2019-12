Bij Red Bull verstoten Ticktum vindt onderdak bij Williams Racing Driver Academy

Daniel Ticktum heeft onderdak gevonden bij een van de Formule 1-teams. De voormalig coureur van het Red Bull Junior Team is opgepikt door Williams als ontwikkelingscoureur.

Na een aantal tegenvallende races in de Super Formula werd Ticktum eerder in 2019 de deur gewezen in het opleidingstraject van Red Bull. Komend seizoen zal de Brit namens DAMS in de Formule 2 rijden en dat zal hij doen met het logo van de Williams Academy op zijn overall. Bovendien zal hij coureurs Nicholas Latifi en George Russell tijdens twee van de Grands Prix ondersteunen.

Ticktum heeft een aardige staat van dienst op weten te bouwen in de juniorenseries, nadat hij in 2015 een jaar geschorst werd voor het opzettelijk van de baan tikken van een concurrent tijdens een safety car-fase. Ticktum wist in 2017 en 2018 de Formule 3-race in Macau te winnen. In 2018 werd hij tevens tweede in het Europees Formule 3-kampioenschap, achter Mick Schumacher.

"Het is een privilege om me bij de Williams Racing Driver Academy te voegen, vooral gezien Williams' ongelooflijke staat van dienst in de sport. De tijd in de simulator en de ervaring van het werken met het team zullen van onschatbare waarde zijn voor mijn ontwikkeling. Het is een fantastische kans om volledig geïntegreerd te zijn in de operatie en ik kijk ernaar uit om te helpen waar ik dat kan", vertelde Ticktum.

"Ik ben blij dat met Dan opnieuw een spannend jong Brits talent zich bij de Williams Racing Driver Academy gevoegd heeft", vertelde plaatsvervangend teambaas Claire Williams. "Dan's technische expertise zal van onschatbare waarde zijn voor het team en we kijken ernaar uit om hem te helpen met groeien en ontwikkelen in 2020."