Williams ontslaat reservecoureur Dan Ticktum na 'poep' opmerking over Latifi

Williams-ontwikkelingscoureur Dan Ticktum is na minder dan twee jaar ontslagen. De Formule 2-coureur, die twee keer uit het Red Bull-programma is ontslagen, kreeg in december 2019 een Formule 1-reddingslijn overhandigd door Williams. Het team contracteerde hem als hun ontwikkelingscoureur voor het seizoen 2020, een deal die werd verlengd tot aan het einde van dit seizoen.

Hij heeft veel tijd doorgebracht in de simulator in de fabriek van het team in Grove en heeft ook indruk gemaakt in de Formule 2, waar hij momenteel de vierde plaats bezet in het kampioenschap. Gezien zijn sterke vorm zou hij op de kandidatenlijst van het team staan ​​om George Russell te vervangen als de Brit door Mercedes zou worden opgeroepen om Valtteri Bottas te vervangen.

Enfant Terrible

Het lijkt nu zeker dat dit niet het geval zal zijn, nu het Britse team de officiële Formule 1-website laat weten dat hij is ontslagen. Het nieuws kwam nadat details naar boven kwamen over opmerkingen die Ticktum had gemaakt over Russell's teamgenoot, Nicholas Latifi.

Tijdens een spelletje Call of Duty; Warzone, dat hij streamde via Twitch, zong de 22-jarige Ticktum: "Do-be-do-be-do, Latifi is poo, Rosberg is a cheat."

Hij herhaalde "Latifi is poep" voordat hij eraan toevoegde "waarom maakt me dat steeds aan het lachen?"

Een van zijn Twitch-kijkers was niet onder de indruk en schreef: "Ik bedoel, hij zit in F1, jij zit in F2..."

Dit tot woede van Ticktum, die zich richtte op de persoon die reageerde. Ticktum: "Ik bedoel, hij is ouder dan ik, hij betaalde om daar te komen. Achterlijk persoon. Domme idioot.”

Hij schopte de kijker van zijn kanaal en tierde: "Ik verveel me, ga weg, alsof ik zo iemand op mijn f**king-kanaal wil. Doei."

Ticktum legde toen uit aan de vriend met wie hij speelde: "Ik ben liever de beste in de F2 dan de slechtste in de F1. Het is niet zoals divisies. Zoals de Premier League, waar kan promoveren en degraderen. Omdat je in de autosport niet in de Formule 1 komt, wil dat nog niet zeggen dat je niet goed genoeg bent om daar te komen, begrijp je wat ik bedoel?"

Ontkenning

Op Instagram beweerde de 22-jarige echter dat de gemaakte opmerkingen niets te maken hadden met het feit dat hij werd ontslagen, en dat die beslissing voorafgaand aan de stream al was genomen.

"Williams en ik gingen uit elkaar voor het recente Latifi-incident. Ik dacht ik meld dit even zodat mensen het weten. Er is nog niks over aangekondigd, maar er was voor mij geen optie om bij Williams te racen in 2022. Ik wil het team van Williams bedanken voor de kans en hoop in de toekomst weer samen te werken."

Ironisch genoeg kwam de kritiek van Ticktum op Latifi toen de Canadees naar zijn allereerste top-10-finish in de Formule 1 racete, waarmee hij zijn FW43B op de zevende plaats voor de veelgeprezen Russell liet eindigen, die op P8 over de finish kwam tijdens de Hongaarse Grand Prix.