Dan Ticktum ontkent ingooien eigen glazen bij Williams F1-team na opmerkingen over Nicholas Latifi

Dan Ticktum ontkent dat zijn vertrek bij het Williams F1-team te maken heeft met zijn onbehouwen opmerkingen over de huidige Williams F1-coureur Nicholas Latifi. Hij zou toch al weg gaan bij het iconische Britse team, vertelt TIcktum nu.

De naam van de controversiële 22-jarige Brit kwam voor het eerst op de voorgrond als lid van Red Bull's talentenprogramma voor jonge coureurs. Maar Ticktum sloot zich vervolgens aan bij een soortgelijk talentenprogramma voor jonge coureurs bij Williams voor het seizoen 2020.

"Met onmiddellijke ingang"..

Momenteel staat hij vierde in het algemeen klassement in de Formule 2. Deze week werd plotseling bekend dat hij "met onmiddellijke ingang" niet meer zou samenwerken met Williams. Volgens F1.com bleven "de redenen voor zijn vertrek onduidelijk."

Opmerkingen tijdens livestream op Twitch

Het is opmerkelijk dat Ticktum nu - al voordat hij in de Formule 1 rijdt - een negatieve reputatie heeft opgebouwd in sommige hoeken van de F1-paddock. Ticktum was kritisch over Williams' Nicholas Latifi. Zo sprak Ticktum publiekelijk negatief over de Williams-coureur tijdens een liveshow op Twitch.

"Shit"

Ticktum bespotte de Canadees door Latifi "shit" te noemen en hij zei dat er wordt "betaald om er te zijn", waarmee dat laatste een duidelijke verwijzing is naar Nicholas Latifi's rijke vader Michael Latifi.

Maar Ticktum ontkent nu echter dat de livestream via Twitch de reden is van zijn vertrek. Volgens hem waren het Williams F1-team en hijzelf toch al van plan de wegen te laten scheiden.

"Ikzelf en Williams gingen uit elkaar al ver vóóraf aan dat recente Latifi-gerelateerde incident. Dan weten mensen dat", zegt Ticktum via zijn sociale media.

Hij gaat verder: "Het werd tot nu toe niet aangekondigd, omdat er voor mij geen optie was voor een F1-stoel in 2022."

Hij dankt het team voor de kansen, maar sluit samenwerking in de toekomstt niet uit. "Bedankt aan Williams voor de kans. Blij om in de toekomst samen te werken."