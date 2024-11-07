DAMS
DAMS
- Team naam DAMS
- Basis Ruaudin, France, Frankrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1988
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 2.211 reacties op DAMS
- 1 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over DAMS
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FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER)...
3 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Da...
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FIA Formula 2 Championship Ayumu Iwasa (JPN) Da...
27 aug 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Da...
11 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Ayumu Iwasa (JPN) Da...
10 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Da...
10 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) D...
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FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER) Van Amersfoort Racing and Roy Nissany (ISR) Dams. 03.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two Saturday 03 3 09 9 2022 September Holland Action Track
3 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Dams. 03.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two Saturday 03 3 09 9 2022 September Holland Action Track
3 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Ayumu Iwasa (JPN) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Ayumu Iwasa (JPN) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
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In beeld:
FIA Formula 2 Championship Ayumu Iwasa (JPN) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Roy Nissany (ISR) Dams. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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F2: Sergio Sette Camara completeert line-up van DAMS
Sergio Sette Camara heeft de line-up van het Formule 2-team van DAMS gecomplementeerd. Bij het Franse team begint de Braziliaan in 2019 aan zijn derde seizoen in de klasse. Vori...14 dec 2018 12:06
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FE: Voorbeschouwing Formule E-seizoen 2018-2019: Deel 3 - Coureurs en Formule E naar de 'Lage Landen'
Met de introductie van de nieuwe Gen2-auto begint het Formule E-kampioenschap dit weekend aan haar vijfde seizoen. Vanaf dit seizoen zijn de autowissels, die in de eerste vier s...13 dec 2018 14:19
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FE: Buemi lijkt titel te ontglippen
Een maand geleden leek Sebastien Buemi met gemak zijn titel in de Formule E te verdedigen. De ePrix in New York moest worden overgeslagen vanwege verplichtingen in het World End...30 jul 2017 13:32
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GP3: DAMS vult line-up aan met Matthieu Vaxiviere
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F2: Nicholas Latifi is bezig met een sterke reeks
Nicholas Latifi ontwikkelt zich sterk in de Formule 2. De Canadees, bezig aan zijn derde seizoen in het voorportaal van de Formule 1, won zondag de sprintrace op Silverstone en ...18 jul 2017 17:05
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FE: Formule E-coureurs springen in de bres voor Robert Kubica
Aanvankelijk zou hij uitkomen in het World Endurance Championship, maar dat ging aanvankelijk niet door. Robert Kubica zou dit seizoen voor het eerst sinds zijn zware ongeluk in...27 mei 2017 10:55
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FE: Buemi ook in Parijs de sterkste, Robin Frijns knap zesde
Er staat dit jaar geen maat op Sebastien Beumi in de Formule E. De Zwitserse e.Dams-coureur boekte in de straten van Parijs zijn vijfde zege uit zes ePrix dit seizoen. In de kwa...21 mei 2017 08:06
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GP3: GP3-seizoen van start met negentien rijders
De aftrap van het nieuwe seizoen voor opstapklasse GP3 vindt dit weekend plaats op het Circuit de Catalunya in de buurt van Barcelona, in het voorprogramma van de Formule 1 voor...12 mei 2017 10:15
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Santino Ferrucci is ook dit seizoen als ontwikkelingscoureur aan Haas F1 Team verbonden. Dat heeft de Amerikaanse renstal nu bevestigd. De 18-jarige Ferrucci vertolkte in 2016 a...09 mei 2017 08:53
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Oliver Rowland heeft ambities om na dit seizoen de stap naar de Formule 1 te maken. Om dat te bewerkstelligen zijn goede prestaties in de Formule 2 dit jaar een vereiste en de B...14 apr 2017 11:21
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Rowland stelt zich F1-stoeltje voor 2018 ten doel
Oliver Rowland wil volgend jaar onderdeel uitmaken van de Formule 1-grid. De Brit behoort tot het opleidingsprogramma van Renault en is deze week door de Franse renstal benoemd ...14 apr 2017 09:41
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Aftrap voor de Formule 2 en Formule 3 dit weekend
De Formule 1 heeft al twee raceweekenden achter de rug en nu maken ook twee belangrijke opstapklasses zich op voor het begin van het seizoen 2017. De Formule 2 staat komend week...13 apr 2017 16:26
07 nov 2024 10:46
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10:46F1
12 okt 2024 09:38
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09:38F1
22 dec 2023 13:22
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13:22F2
20 feb 2022 11:21
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11:21F1
08 apr 2021 13:46
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13:46F1
10 maa 2021 15:43
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15:43F2
29 jan 2021 13:19
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13:19F2
27 jan 2021 16:08
-
16:08F2
22 jan 2021 13:44
-
13:44F2
26 nov 2019 12:02
-
12:02F1
03 aug 2019 11:38
-
11:38F2
23 mei 2019 10:19
-
10:19F2
11 mei 2019 18:26
-
18:26F2
28 apr 2019 12:03
-
12:03F2
30 maa 2019 12:27
-
12:27F2
29 maa 2019 10:29
-
10:29F2
26 maa 2019 12:28
-
12:28F2
26 feb 2019 15:10
-
15:10F2
-
08:25F2
22 feb 2019 10:00
-
10:00F1
19 feb 2019 19:55
-
19:55F1
04 feb 2019 16:20
-
16:20F1
24 jan 2019 12:16
-
12:16F2
15 jan 2019 15:39
-
15:39F1
08 jan 2019 16:11
-
16:11F2
30 dec 2018 13:37
-
13:37F1
14 dec 2018 12:06
-
12:06F2
13 dec 2018 14:19
-
14:19FE
11 dec 2018 12:12
-
12:12F2
30 nov 2018 10:12
-
10:12F2
29 nov 2018 12:01
-
12:01F2
28 nov 2018 10:33
-
10:33F2
27 nov 2018 09:49
-
09:49F1
31 okt 2018 18:45
-
18:45F1
15 okt 2018 16:37
-
16:37F1
02 okt 2018 17:16
-
17:16F1
29 sep 2018 16:43
-
16:43F2
10 jul 2018 11:58
-
11:58F1
13 jun 2018 12:16
-
12:16FE
29 mei 2018 14:20
-
14:20F1
11 mei 2018 17:55
-
17:55F2
-
14:44F2
28 apr 2018 11:30
-
11:30F2
27 apr 2018 13:39
-
13:39F2
-
11:34F1
05 apr 2018 13:08
-
13:08F2
04 apr 2018 12:45
-
12:45F2
-
10:15F2
09 feb 2018 11:04
-
11:04WEC
-
08:15F2
24 jan 2018 10:41
-
10:41F1
29 dec 2017 12:00
-
12:00F2
28 dec 2017 12:16
-
12:16GP3
24 dec 2017 09:14
-
09:14FE
18 dec 2017 16:51
-
16:51F1
16 nov 2017 11:49
-
11:49F2
21 okt 2017 16:20
-
16:20F1
16 okt 2017 16:45
-
16:45GP3
30 aug 2017 10:30
-
10:30GP3
30 jul 2017 13:32
-
13:32FE
27 jul 2017 15:15
-
15:15GP3
18 jul 2017 17:05
-
17:05F2
11 jun 2017 18:53
-
18:53FE
27 mei 2017 10:55
-
10:55FE
21 mei 2017 08:06
-
08:06FE
12 mei 2017 10:15
-
10:15GP3
09 mei 2017 08:53
-
08:53F1
14 apr 2017 11:21
-
11:21F2
-
09:41F1
13 apr 2017 16:26
-
16:26F1
Historie DAMS
-
Coureur#
-
DAMS
-
2015
1
-
DAMS
-
DAMS
-
2026
28
-
2025
28
-
2024
28
-
2023
28
-
2022
28
-
2021
28
-
2020
28
-
2019
28
-
2018
28
-
2017
28
-
26
-
2016
28
-
26
-
27
-
DAMS
-
2019
6
-
5
-
2018
5
-
2017
10
-
9
-
DAMS
-
2016
5
-
6
-
2015
2
-
2014
7
-
2013
1
-
DAMS
-
DAMS
-
DAMS
-
DAMS
-
DAMS
-
DAMS
-
DatumGrand PrixQR
-
23 - 24 jun33
-
25 - 26 mei31
-
12 - 13 mei63
-
14 - 15 apr85
-
25 - 26 nov8
-
30 - 1 okt4
-
2 - 3 sep12
-
26 - 27 aug3
-
29 - 30 jul7
-
22 - 23 jul12
-
8 - 9 jul11
-
1 - 2 jul10
-
17 - 18 jun20
-
26 - 27 mei4
-
13 - 14 mei2