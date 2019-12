Ook F1-coureurs verkiezen Hamilton tot beste coureur van 2019

Nadat de teambazen hem al aanwezen als de beste coureur van 2019 en hij ook bovenaan eindigde in de F1 Power Rankings is Lewis Hamilton ook door zijn collega-coureurs uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van 2019.

Hamilton legde dit jaar op zeer overtuigende wijze beslag op zijn zesde wereldtitel in de Formule 1. Alleen in de eerste races van het seizoen had hij in de tussenstand nog wat te duchten van teamgenoot Valtteri Bottas, maar uiteindelijk was het de Brit die met nog twee races voor de boeg de titel pakte. Dat overtuigende optreden werd ook door zijn collega-coureurs zeer gewaardeerd, want zij riepen Hamilton uit tot beste coureur van het seizoen.

Net als de teambazen vonden de coureurs Max Verstappen na Hamilton de beste coureur van het seizoen, terwijl Charles Leclerc met P3 ook op dezelfde positie stond als bij de teambazen. De prestaties van Carlos Sainz worden door de coureurs duidelijk hoger ingeschat dan door de teambazen, want hij bezet de vierde plek, voor Bottas en Daniel Ricciardo, ondanks zijn lastige eerste seizoen bij Renault.

Lando Norris is met de zevende plek op de lijst de hoogst geplaatste rookie van 2019, waarmee hij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel voor weet te blijven. George Russell krijgt van zijn collega's de negende plek op de lijst, terwijl de top 10 afgerond wordt door Pierre Gasly. Opvallend genoeg staat Alexander Albon niet in het lijstje, terwijl hij wel vertegenwoordigd is in de lijstjes van de F1 Power Rankings, de fans en de teambazen.

Overigens deden slechts vijftien van de twintig coureurs mee met de verkiezing. Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen voelde niet de behoefte om een lijstje in te dienen, terwijl hetzelfde geldt voor beide coureurs van zowel Ferrari als Mercedes.

Verkiezing beste coureur 2019 onder coureurs