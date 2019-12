Exclusief: Brawn deelt kritiek Racing Point over 'lastig te besturen' 2021-auto's niet

Ross Brawn kan zich niet vinden in de kritische geluiden van technisch directeur Andrew Green van Racing Point over de aerodynamische concepten voor 2021, die voor 'lastig te besturen' bolides zouden zorgen.

Green verklaarde in Abu Dhabi dat de voorvleugels in de nieuwe auto-ontwerpen voor 2021 veel vuile lucht creëren, waar de coureur in eigen auto last van heeft. Omdat die 'vuile lucht' onder de bodemplaats met grondeffect terecht komt, zorgt dat volgens de technisch directeur voor situaties waarin de wagens vanaf 2021 lastig te besturen zullen zijn.

Daar kan Brawn zich niet in vinden. De sportief directeur van de Formule 1 vindt het allemaal relatief en wijst onder andere naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van kennis, complexiteit en simulaties. "Niet lang geleden bestond er bijvoorbeeld nog geen fatsoenlijk model voor de aerodynamische impact die de band heeft. De voorwielen hebben enorm veel invloed op de manier waarop de aerodynamica werkt", vertelde hij exclusief aan GPToday.net.

"Een reden dat we naar 18-inch wielen gaan is om dat effect te verkleinen, omdat de beweging in de wangen bij een band van 13-inch zo extreem is. In de bochten heb je nu een zeer dynamische band die op het contactpunt enorm vervormt. Ik zou verbaasd zijn als Andrew Green al een model van de 18-inch band heeft die hem vertelt wat de banden doen in de bochten. Wij hebben dat, maar ik denk niet dat hij het heeft."

"De verfijning in de Formule 1 is iets van de afgelopen jaren. Ik herinner me nog dat we tien jaar geleden de kennis en de simulaties niet hadden. We wisten niet precies wat er gebeurde, maar ik denk niet dat de auto's van 10 jaar geleden vervelend waren om in te rijden. Ik denk wel dat ze iets minder verfijnd waren dan nu. Ik denk dus dat het een beetje voorbarig is om dat te zeggen."

Brawn kritisch op houding Racing Point

Een ander puntje van kritiek dat Brawn heeft op het commentaar van Green, is het feit dat Racing Point vanaf het begin heeft aangegeven dat ze niet de financiële middelen hebben om bij te dragen aan het ontwikkelingsprogramma voor 2021. "Zij hebben mogelijk dus de minste hoeveelheid werk gedaan in dit programma van alle teams die erbij betrokken zijn."

"Het is een beetje een ongelukkige uitspraak door op dit moment kritisch te zijn, want ik denk dat het voorbarig is en niet gebaseerd is op enige feiten die ze hebben, maar misschien een mening... Ik denk dat hij alle ongelijkheden die hij voor zich glad kan strijken zodra hij goed gaat beginnen aan het ontwerpen van zijn auto."