Testdagen in Abu Dhabi 'cruciaal' voor Ocon ter voorbereiding op comeback

Esteban Ocon mocht afgelopen week zijn eerste meters maken bij Renault. De twee testdagen in Abu Dhabi zijn volgens de Fransman enorm belangrijk, omdat de wintertests volgend seizoen met twee dagen ingekort worden.

De afgelopen seizoenen konden de coureurs en teams zich tijdens de wintertests in Barcelona twee keer vier dagen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Vanwege de groeiende kalender is echter besloten om het testschema aan te passen. De tests tijdens het seizoen verdwijnen, terwijl de wintertests met twee dagen worden ingekort. Volgens Ocon was het daarom belangrijk dat hij in Abu Dhabi al bij Renault kon testen.

"Het is cruciaal en het gaat me enorm helpen. Je komt met een voorsprong aan bij de tests in februari, omdat je positie al vaststaat en er dingen zijn die je op het circuit al bevestigd hebt. Dat is geweldig. Dit jaar heb ik niet veel kunnen rijden en het is een groot probleem om nog minder testdagen te hebben in februari. De twee dagen die ik hier dus had, zijn het tegengif voor wat je in februari mist."

Gevoel en vermogen Renault-bolide 'goed'

Ocon kwam in 2016 al enkele malen voor Renault uit tijdens een vrije training, dus helemaal onbekend is hij niet bij het Franse fabrieksteam. Het was echter wel de eerste keer dat de Fransman achter het stuur van de huidige bolide van het team. Ocon stelt dat het gevoel van de auto ondanks wat verbeterpunten goed was, terwijl hij ook vertrouwen put uit het vermogen dat de krachtbron levert.

"Het voelde goed, maar er is altijd veel wat je nog kan verbeteren. De motor is ook nieuw voor mij, maar hij heeft een goed vermogen. Natuurlijk moet je altijd nog verder werken aan de balans, want die is nooit perfect totdat je het gevoel heb. Ik denk echter wel dat we een solide basis hebben waarmee we verder kunnen."