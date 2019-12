Goede voorbereiding hielp Norris in 2019: "Geen grote verrassingen tegengekomen"

Lando Norris kijkt tevreden terug op een debuutseizoen in de Formule 1 waarbij hij eigenlijk door niets echt verrast werd. De McLaren-coureur denkt dat zijn uitgebreide voorbereidingstraject in 2018 daarbij geholpen heeft.

Als de nummer 2 van het Formule 2-kampioenschap van 2018 mocht Norris in 2019 de stap maken richting de Formule 1. McLaren, dat hem in 2017 geleden al opnam in haar Young Driver Programme, besloot het jonge talent de kans te geven. Hij werd gekoppeld aan Carlos Sainz, die de overstap maakte vanaf Renault, en voorafgaand aan het seizoen werd Norris uitgebreid voorbereid op zijn nieuwe klus.

Veel lastige dingen, maar niets verraste Norris

Tijdens het seizoen 2018 reed hij in de tweede helft van het seizoen zeven keer een eerste vrije training in dienst van McLaren, waarna hij gedurende de winter verder aan de slag ging. Dat heeft hem naar eigen zeggen geholpen, want hij kwam geen rare, onverwachte zaken tegen in 2019. "Velen hebben mij gevraagd wat mij de grootste shock heeft opgeleverd, maar er was eigenlijk niets."

"Ik denk dat het goed is dat er niets opvallends was. Niets heeft mij verrast. Daarbij ben ik naar mijn mening geholpen door het team en de hoeveelheid voorbereiding vorig jaar en tijdens de winter in de fabriek. Ik heb zoveel dingen gedaan om me voor te bereiden op de regels, de strategieën en dergelijke. Er zijn veel dingen geweest die erg lastig waren, maar er was niets dat mij verrast heeft of waardoor ik een grote fout gemaakt heb."

Norris eindigde zijn debuutseizoen in de Formule 1 op de elfde positie in het kampioenschap met 49 punten. Teamgenoot Sainz pakte de zesde positie met 96 punten. Beide coureurs werden al vroeg in het seizoen beloond met een nieuw contract voor 2020, waardoor McLaren voor volgend seizoen dus vasthoudt aan dezelfde coureurs als in 2019.