Max Verstappen: "Seizoensstart 2020 belangrijk in keuze voor 2021"

Max Verstappen is naar eigen zeggen nog niet echt bezig met waar hij in 2021 zal rijden. Toch zal de openingsfase van het seizoen 2020 van belang zijn voor de keuze die hij zal maken.

De reglementen in de Formule 1 gaan na het seizoen 2020 flink op de schop. Er komt een geheel nieuw financieel reglement, waarin onder andere het budgetplafond is opgenomen, terwijl de technische en sportieve reglementen ook een update gekregen hebben. Het doel van de reglementen is enerzijds om de kosten in de sport te drukken, maar tegelijkertijd moeten de teams door de veranderingen ook dichterbij elkaar komen.

Na afloop van het eerstvolgende Formule 1-seizoen lopen ook de contracten van de meeste coureurs af. Dat geldt voor onder andere Verstappen, maar ook bij Ferrari en Mercedes komen stoeltjes vrij. De Nederlander weet nog niet wat hij van plan is voor 2021, maar tijdens het FIA Prize Giving Gala verklaarde de huidige coureur van Red Bull Racing dat de seizoensstart van 2020 een rol gaat spelen in de keuze die hij zal maken.

"Eerlijk gezegd denk ik daar niet te veel aan. Ik weet natuurlijk dat er na volgend seizoen ook andere mogelijkheden zijn. Ik heb nog maar een contract voor een jaar. Wat ik echter belangrijker vind, is dat we afwachten en bekijken wat er aan het begin van het seizoen gebeurt. Vanaf dat moment zullen we zien wat er gaat gebeuren."