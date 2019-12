Helmut Marko: "Voorbereid om in 2020 protest in te dienen tegen Ferrari"

Dr. Helmut Marko heeft Ferrari gewaarschuwd. Mocht hij of iemand anders binnen Red Bull Racing onregelmatigheden vermoeden bij het Italiaanse team, dan schroomt hij niet om een protest in te dienen bij de FIA.

Er heerste binnen Red Bull Racing al een tijdje een gevoel dat Ferrari haar grote voorsprong op het vlak van de krachtbronnen te danken heeft aan een illegale oplossing. Er werd weliswaar geen officieel protest ingediend tegen de Scuderia, maar wel werden er via voorstellen technical directives afgedwongen in de hoop daarmee het geheim van Ferrari te achterhalen.

Of dat gelukt is, is nog onduidelijk, maar feit is dat het Italiaanse team minder goed gepresteerd heeft sinds de uitvaardiging van de technical directives over de brandstoftoevoer. Marko vindt het echter nergens op slaan dat de rivalen van Ferrari op zeer opportunistische wijze handelen door veel en vaak te praten over de krachtbron en de vraagtekens rond de legaliteit ervan.

"Het draait om eerlijkheid, om het voldoen aan de reglementen en om de gelijke behandeling van alle teams. Er stonden op verschillende punten vraagtekens bij Ferrari's motor waarbij het verder ging dan een grijs gebied, maar er werd niets gedaan om het te herstellen. Als we vermoeden dat er onregelmatigheden zijn, dan zullen we protesteren. Ferrari moet dan alles openbaar maken en de FIA moet er dan ook naar handelen", vertelt Marko aan Auto Bild.

In Abu Dhabi was er het probleem met de onjuiste opgave van brandstof in de Ferrari van Charles Leclerc. Daarvoor kreeg Ferrari een boete van 50.000 euro. Marko, die toegaf dat hij het nieuws verspreidde over het onderzoek naar de onjuiste hoeveelheid brandstof, vindt die straf een grap. "De regels zijn duidelijk. De milde straf voor dat vergrijp was een grap."