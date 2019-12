Steiner: "Abu Dhabi is nog steeds de juiste plek voor seizoensafsluiter Formule 1"

De Grand Prix van Abu Dhabi levert weliswaar niet de grootste spektakelstukken op van alle circuits op de Formule 1-kalender, maar Haas F1-teambaas Günther Steiner ziet het circuit wel als de juiste locatie voor de afsluiting van het seizoen.

Afgelopen weekend was het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi de gastheer van de laatste race van het seizoen 2019 en ook nu was de race niet bijzonder spectaculair. Steiner is echter van mening dat dit niet heel veel uitmaakt: de sfeer op en rond het circuit zorgen ervoor dat de locatie volgens de Italiaanse teambaas uitermate geschikt is voor het organiseren van de laatste race van het seizoen.

"Het racen hier is nooit bepaald goed geweest door de karakteristieken van het circuit. Ik denk echter niet dat we dit jaar een slechte show hebben gezien, alleen om dat Lewis Hamilton iedereen vanaf de start op achterstand zette. Ik vind Abu Dhabi niet de verkeerde plaats voor de laatste race. Wil je dat echt in Brazilië doen? Dat denk ik niet."

"Uit sportief oogpunt is Interlagos waarschijnlijk beter geschikt, maar als we het hebben over de sfeer, dan is Abu Dhabi werkelijk excellent. We zien bijvoorbeeld ook niet altijd spannende races in Melbourne, maar het is altijd een geweldige locatie voor de eerste race. Ik geloof ook dat Abu Dhabi een goede locatie voor de laatster race is."

In 2009, 2010 en vervolgens sinds 2014 is de Grand Prix van Abu Dhabi de afsluiter van het Formule 1-seizoen. Ook op de kalender voor 2020, die een recordaantal van 22 races kent, is het Yas Marina Circuit de laatste baan waar de Formule 1 te gast zal zijn.