Max Verstappen hoopt dat gat met Mercedes deze winter gedicht wordt: "Wordt niet makkelijk"

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi laat Max Verstappen in het midden of Red Bull Racing Ferrari voorbij is gestreefd als tweede team op de grid. Wel hoopt hij dat het gat met Mercedes richting 2020 verder gedicht wordt.

Verstappen is het seizoen 2019 met een sterke reeks wedstrijden geëindigd. De coureur van Red Bull Racing stond in de laatste drie races van het seizoen op het podium, met als hoogtepunt de overwinning in Brazilië. Het toont aan dat het Oostenrijkse team gedurende het seizoen de nodige stappen heeft weten te zetten. Op basis van snelheid lijkt het team Ferrari ook voorbij te zijn.

Verstappen wil die conclusie niet trekken: hij stelt dat de verhoudingen op verschillende typen circuits anders zijn. Wel hoopt hij dat het gat met Mercedes in de winter gedicht wordt, hoewel verstappen beseft dat het een lastige taak is. "Ik denk dat het dicht bij elkaar zit. Het hangt een beetje af van de layout van het circuit, maar van onze kant hebben we gedurende het seizoen goede verbeteringen doorgevoerd."

"We konden daardoor iets meer aan het front vechten en een aantal races winnen. Toch is er voor volgend jaar nog veel werk te doen om Mercedes te achterhalen. Uiteindelijk zijn zij over het hele jaar gezien het dominante team, of in ieder geval het meest consistente team geweest. We zullen natuurlijk alles proberen om het gat te dichten, maar dat wordt natuurlijk niet makkelijk."