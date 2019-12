Honda looft Verstappen: "Wederom een sterke prestatie met tweede plaats"

Max Verstappen blijft indruk maken op Honda. Technisch directeur Toyoharu Tanabe deelde na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin de Red Bull-coureur tweede werd, weer de nodige complimenten uit.

Verstappen werd in Abu Dhabi achter de ongenaakbare Lewis Hamilton tweede. Bij de start moest hij Charles Leclerc nog voor zich dulden, maar na de pitstops ging de Nederlander met een sterke inhaalactie langs de Monegask van Ferrari. Vervolgens reed Verstappen onbedreigd naar P2, zijn negende podiumplaats van het seizoen. Tanabe was onder de indruk van de race van Verstappen.

"Het is een goed einde van het seizoen met een coureur op de tweede podiumplaats en drie auto's in de punten. Een nieuwe sterke prestatie van Max, waarin hij goed op de banden lette en een fantastische inhaalactie plaatste op Leclerc, leidde tot de tweede plaats en hij is nu bevestigd als nummer 3 in het kampioenschap. Alex [Albon] heeft een geweldig seizoen gedraaid als rookie."

Tanabe looft communicatie met Red Bull en Toro Rosso

In het vijfde seizoen na haar terugkeer in 2015 heeft Honda eindelijk de weg naar het podium weten te vinden. Liefst elf keer stond er een bolide met Honda-krachtbron op het podium in 2019. Tevens leverde Honda voor het eerst in het hybride tijdperk aan twee teams motoren. De goede communicatie met deze teams is volgens Tanabe een reden voor de sterke progressie van de motorleverancier dit jaar.

"Dit was ons eerste jaar in het hybride tijdperk waarin we met twee teams werken. We communiceerden erg goed met ze, waardoor we een solide stap vooruit konden zetten. Die progressie wordt gereflecteerd in onze drie zeges met Red Bull en twee podiumplaatsen met Toro Rosso. Ik wil beide teams bedanken; evenals de teamleden op de circuits en iedereen in de faciliteiten in Japan, Italië en Groot-Brittannië, en ook onze leveranciers."

"We hebben ook steun gekregen van andere afdelingen binnen Honda, dus het hele bedrijf was onderdeel van onze betere prestaties dit jaar. Ik wil ook alle fans bedanken die ons steunden. Dit is een bemoedigend jaar geweest, maar we zijn nog niet waar we willen zijn met wat we dit jaar bereikten. We zullen blijven pushen voor meer."