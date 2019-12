Sergio Perez baalt van regie: "Een van mijn beste inhaalacties ooit werd niet uitgezonden"

Sergio Perez heeft het seizoen 2019 op een zeer mooie manier afgesloten voor zichzelf en Racing Point. De Mexicaan werd zevende in Abu Dhabi na een geweldige inhaalactie op Lando Norris, die de regie niet in beeld bracht.

"Het begin van de race was erg rommelig", verklaart Perez over zijn race in Abu Dhabi. "Ik werd hard geraakt door Gasly, waardoor ik een positie verloor aan Magnussen. Ik zat een groot deel van de race achter hem, omdat DRS niet werkte. Daardoor verloor ik veel tijd en vervolgens was het zaak om geduldig te blijven. We hadden vervolgens een nette wedstrijd, pushten wanneer het nodig was."

Perez baalt van regie in Abu Dhabi

In de slotfase van de race klom Perez, geholpen door een sterke strategie van Racing Point, op naar de achtste positie. Ook reed hij naar nummer 7 Norris toe. In de slotfase volgde een spannend gevecht, maar de regie koos ervoor om het gevecht tussen Leclerc en Bottas in beeld te brengen. Daardoor misten de kijkers de inhaalactie die Perez 'een van de beste' van zijn carrière noemt.

"Op het eind was mijn inhaalactie op Lando een van de beste acties uit mijn carrière. Bij bocht 11 koos hij voor de binnenkant en ik ging buiten langs. Het was voor hem ook geweldig, want hij is erg jong. Ik vind dat hij agressief rijdt, maar wel eerlijk, dus het is geweldig om met coureurs als hij te vechten. Het zal altijd erg krap zijn, maar het blijft eerlijk en er zal geen contact zijn. Het was dus een mooi gevecht in de laatste ronde."

Niet voor het eerst dit jaar bleef een dergelijk mooi gevecht buiten beeld, omdat de regie zich focuste op de gang van zaken aan het front. "Ik weet niet hoe spannend het vooraan was, maar er was veel strijd in de middenmoot", zegt Perez. "Het is erg jammer dat ze de middenmoot niet laten zien, want daar zit de entertainmentwaarde."