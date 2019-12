Max Verstappen: "Bottas krijgt gridstraf, dus ik mik op eerste startrij"

Max Verstappen ziet de nodige aanknopingspunten voor de rest van het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi. De coureur van Red Bull Racing heeft goede hoop dat hij zich in de top 3 kan kwalificeren.

Verstappen eindigde de laatste vrijdag van het seizoen 2019 op de vijfde positie. Hij moest beide Mercedes- en Ferrari-coureurs voor zich dulden, maar wel was hij bijna een halve seconde sneller dan teamgenoot Alexander Albon. In de eerste vrije training had Verstappen nog de tweede tijd gereden: toen moest hij alleen Valtteri Bottas voor laten gaan.

Tegenover Ziggo Sport vertelde Verstappen dat hij niet ontevreden was over hoe de vrijdag in Abu Dhabi verliep. Dat houdt niet in dat er geen verbeterpunten zijn, want die wist de Nederlander wel aan te wijzen: net als teamgenoot Albon verklaarde Verstappen dat het om 'kleine dingen' ging. "We zijn nog aan het kijken wat we kunnen doen om de balans beter voor elkaar te krijgen."

"Het zijn allemaal kleine dingen. Het zijn hier allemaal heel langzame bochten, dus je verliest meteen ook veel tijd als het niet helemaal klopt. Het ziet er best wel positief uit. Bottas heeft een nieuwe motor en rijdt daardoor al met meer vermogen dan Lewis. De tijden van Lewis hou ik dan ook meer in de gaten, en daar zitten we maar ruim twee tienden vanaf. Dat is dus niet verkeerd."

Verstappen hoopt op eerste startrij

Verstappen had een achterstand van zo'n halve seconde op Bottas in de tweede vrije training. Hij verwacht echter dat hij het gat gedurende de zaterdag nog iets kan verkleinen en op die manier hoopt de Red Bull-coureur zich te kunnen verzekeren van een plek op de eerste startrij. "Bottas krijgt natuurlijk een gridstraf, dus eigenlijk mik ik dan op de eerste startrij."