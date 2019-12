Eric Boullier: "Alles bij Red Bull Racing zal gericht zijn op Max Verstappen"

Eric Boullier neemt het Pierre Gasly niet kwalijk dat hij het lastig had bij Red Bull Racing. De voormalig teambaas van McLaren en Renault ziet als gevolg van de structuur van het team dat iedere coureur het lastig zou hebben naast Max Verstappen.

Na een sterk debuutseizoen bij Scuderia Toro Rosso mocht Gasly vanaf de Australische Grand Prix van 2019 instappen bij Red Bull Racing. Dat werd geen groot succes: na slechts twaalf races moest de Fransman alweer het veld ruimen, waarna hij vervangen werd door Alexander Albon. Dat blijft ook volgend jaar zo: Albon behoudt zijn zitje bij Red Bull, terwijl Gasly het moet doen bij Toro Rosso.

Volgens Boullier is het niet verwonderlijk dat Gasly niet goed presteerde bij Red Bull en dat wijt hij aan de structuur van het team. "Red Bull heeft een bijzondere structuur. Hun strategie is gericht op tegen iedere prijs presteren en op één coureur. Zodra alles op zijn plek is - een sterk team, een fabrieksmotor en een eerste coureur zoals Max Verstappen - dan is er voor niemand anders nog ruimte", zo vertelde hij aan Ouest France.

Het is volgens Boullier dan ook opvallend dat Gasly sinds zijn terugkeer bij Toro Rosso weer sterk presteert. "Alles zal gericht zijn op Verstappen. Het is buitengewoon dat ze Pierre teruggezet hebben naar Toro Rosso en dat hij nu zelfs nog beter presteert dan vorig jaar. Hij is de leider geworden binnen Toro Rosso, op dezelfde wijze als Verstappen dat is bij Red Bull."