Christian Horner verklaart waarom Honda contract met maar één jaar verlengde

Red Bull Racing krijgt ook in 2021 motoren geleverd door het Japanse Honda. Teambaas Christian Horner heeft verklaard waarom de motorleverancier het contract met slechts één jaar verlengd heeft.

Na een aantal rumoerige jaren verruilde Red Bull afgelopen winter de Renault-motoren voor de exemplaren van Honda. Oorspronkelijk betrof het een deal voor 2019 en 2020, maar afgelopen week maakte Red Bull Racing bekend dat het contract tot en met eind 2021 verlengd is. Horner weet dat Honda zich graag langer wil binden, maar het Japanse bedrijf wacht nog op duidelijkheid in de reglementen.

"Het is geweldig nieuws dat ze zich vastgelegd hebben voor na 2020, dus we hebben in ieder geval twee jaar waarop we ons volledig richten. Zij wachten momenteel op de reglementen die in 2021 en vooral 2022 geïntroduceerd worden met betrekking tot een ontwikkelingsstop en homologatie om de kosten te drukken. Deze motoren en de hierbij betrokken technologie zijn enorm duur", vertelde Horner aan Sky Sports F1.

"Ik denk dat alle fabrikanten op dit vlak een daling van de kosten willen zien. We praten over de toekomst. Het besluit ging niet alleen om 2021. Er is echt behoefte om verder te bouwen op wat we tot nu toe bereikt hebben in deze samenwerking. Het is een geweldige samenwerking tussen Honda en Red Bull die we dit jaar gezien hebben. Het belangrijkste aspect voor de toekomst is totale helderheid over deze regels."

Horner lovend over samenwerking met Honda

Horner spreekt tevens van een fantastisch eerste seizoen van de samenwerking met Honda. Ook omschrijft hij de samenwerking als 'heel anders' dan de manier waarop er met vorige motorpartner Renault werd gewerkt. "Drie zeges, en dat had er misschien eentje meer kunnen zijn, en twee pole positions - eigenlijk drie, maar een van deze keren startten we niet vanaf pole - dus het is een geweldig jaar voor ze geweest."

"De betrouwbaarheid is beter, de prestaties worden beter en beter. Je kan dat zien in de trots, de passie die er binnen Honda is. Het is geweldig om te zien en geweldig om daar onderdeel van te zijn. Het is erg makkelijk om mensen te omarmen die genieten en dezelfde doelen nastreven. Het is een geweldige reis geweest dit jaar in een heel, heel andere samenwerking."