Officieel: Williams bevestigt Nicholas Latifi voor 2020

De grid van 2020 is compleet! Williams heeft zojuist bekend gemaakt dat Nicholas Latifi volgend seizoen in de tweede bolide van het team plaatsneemt als teamgenoot van George Russell.

Latifi en Williams kennen elkaar al langer. De Canadese coureur was in 2019 al de test- en reservecoureur van de roemruchte Britse renstal. Toen Robert Kubica eerder dit jaar al onthulde dat hij na afloop van het seizoen zou vertrekken, werd Latifi door de meesten al gebombardeerd tot gedoodverfde opvolger van de Pool. Vandaag kwam de bevestiging van dat nieuws, waardoor de grid voor 2020 compleet is.

"Ik ben erg blij dat ik in 2020 de stap naar vaste coureur mag maken", vertelde Latifi, die in het verleden ook testwerkzaamheden deed voor Renault en Force India. "Ik heb enorm genoten van de samenwerking met het team dit jaar door ze te steunen in de ontwikkeling van de auto en te helpen waar ik kan op zowel het circuit als in de fabriek. Ik kijk uit naar de reis voor me en het maken van mijn debuut bij de Australische Grand Prix in 2020."

In Abu Dhabi komt Latifi nog in actie in de Formule 2, waar hij in 2019 voor het vierde seizoen op rij in rijdt. Vooralsnog beleeft hij daar zijn beste seizoen tot nu toe, want met nog twee races te gaan staat hij op de tweede positie in het kampioenschap. Hij moet alleen kampioen Nyck de Vries voor zich dulden, terwijl hij een kleine voorsprong heeft op Luca Ghiotto.

Teambaas Claire Williams zei het volgende: "Ik ben blij dat ik mag aankondigen dat Nicholas promoveert naar de rol van racecoureur als teamgenoot van George in 2020. Iedereen bij Williams is enorm onder de indruk van wat hij bereikt heeft in de Formule 2 dit jaar, naast zijn toewijding aan het team en het werk dat hij achter de schermen verzet heeft. Nicholas is een gevestigd en gerespecteerd lid van Williams geworden en we kijken ernaar uit om hem te zien groeien in zijn nieuwe rol."