Marko heeft vertrouwen in contractverlenging Verstappen bij Red Bull Racing

Helmut Marko is vol vertrouwen dat Red Bull Racing het contract met Max Verstappen kan verlengen. In Brazilië werd daarover onder een 'zeer positieve' stemming gesproken tijdens een diner.

Red Bull gunde Verstappen in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso en ruim een jaar later kwam de Nederlander al naar Red Bull Racing. Sindsdien wist hij acht races te winnen voor het Oostenrijkse team en in het eerste jaar van de samenwerking met Honda pakte hij ook de eerste twee pole positions uit zijn carrière: dat deed hij in Hongarije en Brazilië.

Het huidige contract van Verstappen loopt echter aan het einde van 2020 af en door zijn prestaties staat hij vanzelfsprekend ook in de belangstelling van de andere topteams. Red Bull Racing hoopt echter dat de 22-jarige coureur ook na 2020 onderdeel blijft van het team. Bij ServusTV vertelde Marko dat er in Brazilië over gesproken is en hij heeft goede hoop dat er een contractverlenging gaat komen.

"We hebben gedineerd in Brazilië en laten we stellen dat de stemming erg positief was. Op dat moment wisten we nog niet dat Honda met ons door zou gaan in 2021. Na Abu Dhabi gaan we weer om tafel, maar ik denk dat wij een goede kanshebber zijn om Verstappen ook na 2020 te behouden. Het is geen geheim dat we graag gebruik willen blijven maken van de diensten van Verstappen."

Marko trots op prestaties Red Bull-coureurs in Brazilië

In Brazilië was het tijdens de vorige Grand Prix een feestje van de (voormalig) Red Bull-coureurs. Verstappen pakte op Interlagos zijn derde zege van het huidige seizoen en op het podium werd hij geflankeerd door Toro Rosso-coureur Pierre Gasly en voormalig Red Bull-junior Carlos Sainz. Alexander Albon lag ook op podiumkoers toen hij in de voorlaatste ronde aangetikt werd door Lewis Hamilton.

Die sterke prestaties zeggen volgens Marko het nodige over de opleiding van Red Bull. "Het laat zien dat we goede coureurs hebben en Albon mag je niet vergeten. Hij had het podium gehaald. Na het incident met Hamilton was hij heel emotioneel en schreeuwde hij via de radio. Dat zijn we niet van hem gewend. Misschien had hij de deur niet zo ver open moeten zetten voor Hamilton, maar verder leverde hij een geweldige prestatie."