Kevin Magnussen hoopt op terugkeer meerdere bandenleveranciers in Formule 1

Haas F1 had het in 2019 zeer lastig met de banden van Pirelli. Het mag dan ook geen heel grote verrassing heten dat Kevin Magnussen graag een tweede bandenleverancier in de Formule 1 zou willen zien.

Een jaar geleden werd aangekondigd dat Pirelli tot en met het einde van 2023 de enige bandenleverancier in de Formule 1 blijft. Die functie heeft de Italiaanse bandenfabrikant al sinds 2011. Al sinds 2007 is er een monopolie in het leveren van de banden in de Formule 1: voorafgaand aan dat seizoen trok Michelin zich terug, nadat het zes jaar lang de strijd was aangegaan met Bridgestone.

Volgens Magnussen zou het goed voor de sport zijn om een tweede bandenleverancier aan te wijzen. Toch beseft de Deen dat er een aantal dieper liggende gevolgen aan zo'n keuze vastzitten. "Ik zou het heel graag zien, want het brengt spanning met zich mee", verklaart hij. "Er is echter een groot aantal factoren dat het heel lastig maakt."

In 2021 zal de Formule 1 overstappen op banden van 18 inch. Magnussen heeft daar al eens mee kunnen testen. "Ik heb daar een keer eerder mee gereden, maar niet in een Formule 1-auto. Het was in de World Series by Renault en Michelin voerde tests uit. Het was geen ramp. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe het in 2021 gaat zijn qua reglementen en of dit het veld dichterbij elkaar gaat brengen. Dat is de bedoeling en het wordt spannend om dat te zien."

'F1 moet band kiezen die beste show levert'

In de Verenigde Staten konden de teams de banden voor 2020 testen tijdens de eerste vrije trainingen. Een volgende test vindt komende week in Abu Dhabi plaats. Tijdens deze eerste kennismaking waren een aantal teams erg kritisch over de banden en mogelijk wordt de introductie van de 2020-banden zelfs geannuleerd. Volgens Magnussen kan de mening van de teams lastig serieus worden genomen, om ze in hun eigen voordeel proberen te spreken.

"Het is volgens mij erg lastig om de meningen van de coureurs en de teams aan te nemen, want iedereen zal gewoon vertellen wat in hun eigen voordeel is en ze gaan voor wat ze denken dat het beste is voor hunzelf. Uiteindelijk zijn de banden voor iedereen hetzelfde, dus de F1 zou moeten gaan voor de band die de beste show geeft."