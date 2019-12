Otmar Szafnauer: "Iedereen in de F1-paddock kijkt naar Mick Schumacher"

Racing Point is al voorzichtig aan het kijken naar de toekomst. Teambaas Otmar Szafnauer stelt dat het team de verrichtingen van Mick Schumacher goed bekijkt, maar dat de andere teams dat ook zullen doen.

Na het binnenhalen van de Europees Formule 3-titel in 2018 maakte Schumacher met Prema promotie naar de Formule 2. Tevens werd hij dit jaar onderdeel van de Ferrari Driver Academy en dat stelde hem ook in staat om voor het eerst in een Formule 1-auto te testen: in april mocht hij voor de eerste testdag in Bahrein plaatsnemen in de Ferrari SF90, een dag later testte hij voor Alfa Romeo.

Hoewel Schumacher een teleurstellend eerste seizoen beleeft in de Formule 2, waar hij twaalfde staat in het kampioenschap, kijkt iedereen in de paddock volgens Szafnauer naar zijn verrichtingen. "Iedereen in de Formule 1 kijkt met aandacht naar wat Mick Schumacher doet. Er lopen echter ook andere goede jongens rond. We hebben Nicholas Latifi ook in onze auto gehad, maar hij trok zich uiteindelijk terug. Hij zal in 2020 waarschijnlijk wel een plekje krijgen."

Tegenover Speed Week verklaarde Szafnauer echter ook dat Schumacher absoluut niet de enige coureur is die in de gaten gehouden wordt door Racing Point. "We hebben een reeks coureurs op het oog. We bekijken hoe ze zich staande houden in de opstapklassen. Daarvoor hebben we een analyseprogramma geschreven, waarin we alle resultaten noteren. Dat belooft natuurlijk niet altijd het perfecte oordeel, maar het geeft een richting."