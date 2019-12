Vettel snapt niets van exit Hülkenberg: "Er klopt iets niet in de Formule 1"

Sebastian Vettel kan er niet bij dat Nico Hülkenberg geen zitje in de Formule 1 heeft kunnen vinden voor 2020. De Ferrari-coureur vindt dat het aantoont dat er iets niet goed is met de Formule 1.

Na negen seizoenen in dienst van Williams, Force India, Sauber, weer Force India en Renault lijkt de F1-carrière van Hülkenberg tot een (voorlopig) einde te komen. Renault besloot om het contract van de Duitser niet te verlengen en in te zetten op Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. Vervolgens leek Hülkenberg kans te maken op een plekje bij Alfa Romeo en Haas F1, maar ook daar kwam niets uit.

Omdat hij zelf al aangaf geen behoefte te hebben aan een terugkeer bij Williams, staat Hülkenberg in ieder geval in 2020 langs de zijlijn. Vettel begrijpt daar niets van. Hoewel zijn landgenoot in negen seizoenen geen enkele keer op het podium stond, bestaat er volgens de viervoudig wereldkampioen geen twijfel over dat Hülkenberg thuishoort in de Formule 1. Dat vertelde hij aan Marca.

"Het is een vreemde situatie, want ik ken Nico al sinds we tegen elkaar raceten in onze jeugd. Het feit dat een coureur zoals hij geen zitje heeft, is erg bitter. Het is een voorbeeld van het feit dat er een aantal dingen niet kloppen in de Formule 1. Ik hoop dat hij terugkeert, want hij heeft absoluut de potentie om hier te racen en ik wil ook niet de enige Duitser zijn."

Na 176 starts heeft Hülkenberg een vierde positie als beste resultaat staan. Dat resultaat behaalde hij in 2012 in België, in 2013 in Zuid-Korea en in 2016 in België. Hoewel hij nooit op het podium stond, wist hij wel een pole position te pakken: dat gebeurde tijdens zijn debuutseizoen, toen hij op een opdrogende baan de snelste was in Brazilië.